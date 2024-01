Las noticias más leídas de 2018

¿Cuáles han sido los quince temas más virales?

Qué se verá en el MWC

Los identificadores personales de desbloqueo, la mejora de las cámaras, la inteligencia artificial y la conectividad 5G han sido las principales novedades del Mobile World Congress.

Un ensayo clínico pionero combatirá la enfermedad del Parkinson

Un equipo de investigadores del Hospital de Sant Pau, liderado por el investigador y profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC Jaume Kulisevsky, ha comenzado a participar, este 2018, en un ensayo clínico con 700 pacientes de diferentes países para combatir la enfermedad de Parkinson.

El agotamiento digital gana adeptos

Un 42 % de los españoles declara hacer un uso excesivo del móvil. El 25 % afirma que se esfuerza por usar menos el móvil y que lo consigue, y el 16 % dice que lo intenta, pero no tiene éxito. En este artículo se dan consejos para dejar de lado el móvil.

La UOC, segunda institución de formación en línea de habla hispana del mundo

Este año, la UOC ha sido distinguida, por segunda vez consecutiva, como segunda institución mundial y primera europea de formación en línea de habla hispana en una clasificación elaborada por la consultora Hamilton Global Intelligence.

Los jóvenes se juegan la vida en los retos virales por inconsciencia y popularidad

El «reto del condón», el «Tide Pod Challenge» y la «Cinderella Diet» han sido los últimos retos virales entre los jóvenes. ¿Qué lleva a los adolescentes a sumarse a este tipo de retos aunque muchos ponen en peligro su vida?.

COMJunts, la aplicación que mejora la comunicación entre las familias con niños con enfermedades raras con los profesionales de la salud En el marco del programa RecerCaixa, este año se ha presentado una aplicación desarrollada por investigadores de la UOC y la UPF que tiene por objetivo favorecer la alfabetización sobre las interferencias y las dificultades de comprensión de la información y documentación, dirigida a familias de niños afectados por enfermedades raras.

La UOC abre una oficina en Colombia

La UOC se ha instalado en Bogotá con el objetivo de mejorar la atención a los miles de estudiantes y graduados del país, así como de afianzar las relaciones de más de quince años con las instituciones académicas y la Administración pública colombianas.

Los estudiantes de la UOC podrán desarrollar trabajos finales para entidades del tercer sector

Se ha puesto en marcha una nueva iniciativa para conectar estudios y sociedad que permite a los estudiantes desarrollar una investigación aplicada y proponer soluciones o recomendaciones a problemas concretos de nuestra sociedad.

La muerte programada de los electrodomésticos cuesta 50.000 euros a cada familia

La Unión Europea ha comenzado a dar los primeros pasos para poner fin a la obsolescencia programada, con medidas como dotar de incentivos fiscales los productos que apuesten por la durabilidad y que sean fácilmente reparables, y permitir al consumidor que pueda reparar sus dispositivos con cualquier proveedor, no solo con los que las diferentes empresas eligen.

Gentrificación y turismo masivo: las consecuencias de Airbnb en Barcelona

En el marco del XIV Congreso Internacional de Internet, Derecho y Política (IDP) se presentó el estudio de la investigadora colaboradora del grupo de investigación Dimmons de la UOC, Airbnb and the city: numbers, problems and protests around the platform. The case of Barcelona.

Selectividad a la vista: por cada hora de estudio, quince minutos de descanso

Este año, 200.000 alumnos afrontaron las pruebas de selectividad. Planificar bien las materias, hacer pausas en el estudio y alejarse del móvil son algunos de los principales consejos que las expertas apuntan para superar con garantías la prueba.

Las dificultades de la implantación del 5G en España

El horizonte del encendido de esta tecnología en Europa es el año 2020, pero la multitud de cambios en el espectro radioeléctrico, de legislación y de infraestructura para que funcione hace que la implantación del 5G en España sea todo un reto.

Esta universidad ha participado en dicha iniciativa promovida por el consistorio con una serie de actividades en torno al lema «Ciudad digital», uno de los ejes temáticos de este evento cultural.

Europa blinda los datos personales de los usuarios con sanciones millonarias

Este año, la Unión Europea ha impulsado el nuevo Reglamento general de protección de datos (RGPD), que incorpora cuestiones como el derecho al olvido, la figura del delegado de protección de datos y el obligado consentimiento inequívoco y verificable de los usuarios.

La UOC debuta en la clasificación de Shanghái con los estudios de Comunicación y de Educación

Esta universidad ha pasado a formar parte de la lista de los mejores centros de enseñanza superior del mundo: los programas de Comunicación y de Educación han aparecido, por primera vez, en la prestigiosa clasificación de Shanghái de disciplinas académicas.