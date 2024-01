Les notícies més llegides del 2018

Quins han estat els quinze temes més virals?

Què es veurà al MWC

Els identificadors personals de desbloqueig, la millora de les càmeres, la intel·ligència artificial i la connectivitat 5G han estat les principals novetats del Mobile World Congress.

Un assaig clínic pioner combatrà la malaltia del Parkinson

Un equip d’investigadors de l’Hospital de Sant Pau, liderat per l’investigador i professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC Jaume Kulisevsky, ha començat a participar, aquest 2018, en un assaig clínic amb 700 pacients de diferents països per a combatre la malaltia de Parkinson.

L’esgotament digital guanya adeptes

Un 42% dels espanyols declara que fa un ús excessiu del mòbil. El 25% afirma que s’esforça per fer servir menys el mòbil i que ho aconsegueix, i el 16% diu que ho intenta, però que no hi té èxit. En aquest article es donen consells per a deixar de banda el mòbil.

La UOC, segona institució de formació en línia de parla hispana del món

Enguany, la Universitat ha estat distingida, per segona vegada consecutiva, com a segona institució mundial i primera europea de formació en línia de parla hispana en un rànquing elaborat per la consultora Hamilton Global Intelligence.

Els joves es juguen la vida en els reptes virals per inconsciència i popularitat

El «repte del condó», el «Tide Pod Challenge» i la «Cinderella Diet» han estat els darrers reptes virals entre els joves. Què porta els adolescents a afegir-se a aquesta mena de reptes tot i que molts posen en perill la seva vida?

COMJunts, l’aplicació que millora la comunicació entre les famílies amb infants amb malalties rares amb els professionals de la salut

En el marc del programa RecerCaixa, enguany s’ha presentat una aplicació desenvolupada per investigadors de la UOC i la UPF que té per objectiu afavorir l’alfabetització sobre les interferències i les dificultats de comprensió de la informació i documentació, adreçada a famílies d’infants afectats per malalties rares.

La UOC obre una oficina a Colòmbia

La UOC s’ha instal·lat a Bogotà amb l’objectiu de millorar l’atenció als milers d’estudiants i graduats del país, i també de refermar les relacions de més de quinze anys amb les institucions acadèmiques i l’Administració pública colombianes.

Els estudiants de la UOC podran fer treballs finals per a entitats del tercer sector

S’ha posat en marxa una nova iniciativa per a connectar estudis i societat que permet als estudiants desenvolupar una recerca aplicada i proposar solucions o recomanacions de problemes concrets de la nostra societat.

La mort programada dels electrodomèstics costa 50.000 euros a cada família

La Unió Europea ha començat a fer els primers passos per a posar fi a l’obsolescència programada, amb mesures com ara dotar d’incentius fiscals els productes que apostin per la durabilitat i que siguin reparables fàcilment, i permetre al consumidor que pugui reparar els dispositius amb qualsevol proveïdor, no solament amb els que trien les diferents empreses.

Gentrificació i turisme massiu: les conseqüències d’Airbnb a Barcelona

En el marc del XIV Congrés Internacional d’Internet, Dret i Política (IDP) es va presentar l’estudi de la investigadora col·laboradora del grup de recerca Dimmons de la UOC, Airbnb and the city: numbers, problems and protests around the platform. The case of Barcelona.

Selectivitat a la vista: per cada hora d’estudi, quinze minuts de descans

Aquest any, 200.000 alumnes van afrontar les proves de selectivitat. Planificar bé les matèries, fer pauses en l’estudi i allunyar-se del mòbil són alguns dels consells principals que les expertes apunten per a superar amb garanties la prova.

Les dificultats de la implantació del 5G a Espanya

L’horitzó de l’encesa d’aquesta tecnologia a Europa és el 2020, però la multitud de canvis en l’espectre radioelèctric, de legislació i d’infraestructura perquè funcioni fa que la implantació del 5G a l’Estat sigui tot un repte.

La UOC assessora la Biennal de Pensament de l’Ajuntament de Barcelona

La Universitat ha participat en aquesta iniciativa promoguda pel consistori amb un seguit d’activitats entorn del lema «Ciutat digital», un dels eixos temàtics d’aquest esdeveniment cultural.

Europa blinda les dades personals dels usuaris amb sancions milionàries

Enguany, la Unió Europea ha impulsat el nou Reglament general de protecció de dades (RGPD), que incorpora qüestions com el dret a l’oblit, la figura del delegat de protecció de dades i l’obligat consentiment inequívoc i verificable dels usuaris.

La UOC debuta en el rànquing de Xangai amb els estudis de Comunicació i d’Educació

La Universitat ha passat a formar part de la llista dels millors centres d’ensenyament superior del món: els programes de Comunicació i d’Educació han aparegut, per primera vegada, en el prestigiós rànquing de Xangai de disciplines acadèmiques.