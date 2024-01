Un millar de estudiantes con discapacidad estudia en la UOC

De los 22.190 universitarios con discapacidad que hay en España, la UOC acoge a 1.243 y se convierte así en la segunda universidad en número de estudiantes discapacitados, por detrás de la UNED, según constata la Guía de atención a la discapacidad en la universidad 2018 de la Fundación Universia.

Según un estudio realizado por la UOC a este colectivo, y que han respondido 421 personas, el 72,45 % afirma escoger la formación en línea por la compatibilidad con sus propias actividades y responsabilidades; el 85,56 % puede seguir sus estudios y la evaluación continua sin dificultades de accesibilidad y el 75,77 % indica que no ha tenido problemas para seguir el ritmo de los compañeros del aula. La UOC pone a disposición de los estudiantes las herramientas necesarias para poder cursar sus estudios con todas las garantías.

El estudio lo han llevado a cabo Elena Barberà y Eulàlia Hernández, de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, con el Área de Planificación y Calidad de la Universidad.

Dos historias de superación

José Alberto Chamorro es estudiante del grado de Ingeniería Informática. Hace dos años, mientras rellenaba un cuestionario de la asignatura de Estadística en su casa, sufrió una crisis comicial y, ya en el hospital, le detectaron un tumor cerebral que pudieron intervenir a tiempo. «Puede decirse que el modelo educativo de la UOC me ha salvado la vida. Me permite estudiar a mi ritmo, desde casa y tanto como la evolución de mi enfermedad me permite. Después de un año y medio de craneotomías para eliminar la máxima superficie del tumor, sesiones de radioterapia y otro año de quimioterapia, recibir este premio ha supuesto un impulso de energía y una carga de ilusión», reconoce.

Núria Castellanos es estudiante del grado de Comunicación. Antes trabajaba en el departamento de marketing de un laboratorio farmacéutico. El trabajo le gustaba mucho; pero cuando le dijeron que debía someterse a una operación muy agresiva por un problema de columna, se dio cuenta de que sería muy difícil volver. «En ese momento difícil decidí cumplir mi sueño y ser universitaria. Estudié un mes para presentarme al acceso para mayores de 25 años y lo conseguí. Mientras aún estaba en la UCI, una amiga formalizó mi matrícula. Necesitaba tener proyectos que me asegurasen que todo saldría bien y, en septiembre de 2012, a pesar de las altas dosis de medicación, empecé. Estudiar significaba tener un objetivo para seguir adelante con mi lucha y tener la mente ocupada», recuerda.

Chamorro y Castellanos son dos de los estudiantes becados gracias al primer programa de ayudas de la Fundación Randstad y la UOC, dotado con 20.000 euros.





La Fundación Randstad

La Fundación Randstad nace en 2004 con la misión de conseguir la igualdad de oportunidades en el empleo mediante la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social. Dirige sus esfuerzos a cinco colectivos concretos en riesgo de exclusión sociolaboral: personas con capacidades diferentes, mujeres y hombres mayores de 45 años, inmigrantes con dificultades de inserción laboral, mujeres víctimas de violencia de género y familias monoparentales.

La UOC, una universidad inclusiva

Desde sus orígenes, la UOC ha estado comprometida con la inclusión social de las personas con discapacidad, y por lo tanto facilita el acceso a todas las personas que quieran formar parte de los colectivos de su comunidad (estudiantes, docentes colaboradores, profesorado y personal de gestión). Para hacer avanzar este compromiso, cuenta con un programa de accesibilidad.