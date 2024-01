«La idea de discapacitat ha format part de la història mateixa de la humanitat, però massa sovint aquesta història s’ha construït com a mons paral·lels que mai no s’encreuen», explica el director acadèmic de la nova càtedra, el catedràtic de Pedagogia Social Jordi Planella. Aquesta càtedra aposta per «trencar» aquestes estructures socials, i «una de les maneres directes de fer-ho és treballar per a oferir una ocupació digna a les persones amb discapacitat», afegeix aquest professor de la UOC.

Per a Planella, «la formació té un paper fonamental en les oportunitats d’aconseguir aquesta meta». De fet, actualment, més de 1.200 estudiants amb discapacitat es formen a la UOC. El projecte es construeix a partir d’una codirecció —acadèmica i tècnica— entre la UOC i la Fundació Randstad, amb la finalitat de treballar coordinadament entre l’acadèmia i el sector empresarial. Mitjançant la praxi d’un laboratori d’innovació social, es desenvoluparan diversos projectes, com ara un punt d’informació per discapacitat i ocupació (Info Point Discapacitat i Ocupació), beques d’investigació, jocs d’eines per a l’anàlisi del nivell d’inclusivitat de les empreses, la incidència en les polítiques públiques sobre discapacitat, etc.

La presentació a Madrid ha estat a càrrec de la directora general de la Fundació Randstad, María Viver, i el rector de la UOC, Josep A. Planell. Per a Viver i la fundació que dirigeix, la «formació és clau» per a integrar col·lectius en risc d’exclusió en el món laboral i «així estimular la seva ocupabilitat». Des de la seva creació, el 2014, la Fundació Randstad ha atès 26.982 persones en risc d’exclusió, n’ha integrat laboralment 7.198 i ha ofert formació a 6.463 persones amb dificultats afegides. El rector Planell afegeix: «La missió de la UOC és facilitar que tota persona que vulgui es pugui formar al llarg de la vida. Per això afavoreix l’accés a les persones amb discapacitat».

La nova càtedra inclou un consell assessor d’experts que garantirà la transferència social i política que necessita el projecte. Els seus membres són, per ordre alfabètic, Sara Acevedo, professora del Bellevue College i investigadora titular de la Universitat de Miami, neurodivergent, acadèmica activista, educadora i advocada de la justícia per a la discapacitat; Llorenç Andreu, director del màster universitari de Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge de la UOC; Manuel Armayones, director de Desenvolupament de l’eHealth Center de la UOC; Valentín Bote, director de Randstad Research; Lluís Garay, director del màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa de la UOC; Clara Garrido, lletrada del Senat; Miguel Laloma, director de l’Àrea de Socis de la Fundació SERES; Brígida Maestres, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació; Óscar Martínez, professor d’Educació Social a la Universitat Ramon Llull, especialista en discapacitat, inserció laboral i formació; Silvia Mata, responsable de les adaptacions curriculars a les necessitats educatives especials dels estudiants de la UOC; Jaume Moregó, director de Desenvolupament Institucional de la UOC; Asun Pié, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC; Llorenç Sabaté, responsable de garantir l’accés de les persones amb discapacitat a la informació de la UOC; Elsa Santamaria, directora del màster universitari d’Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l’Àmbit Laboral de la UOC; Ignacio Tremiño, diputat per Valladolid i director general de Polítiques de Suport a la Discapacitat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat de 2012 a 2017, i María Viver, directora general de la Fundació Randstad.