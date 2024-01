Algoritmos que deciden inversiones

Usos múltiples

El equipo de ICSO es experto en analítica de datos y en el desarrollo de metaheurísticas, algoritmos inteligentes que ayudan a tomar decisiones óptimas, más allá de las finanzas. «Los algoritmos permiten diseñar mejores sistemas de transporte y redes de telecomunicaciones más eficientes, además de mejorar los procesos que implican ahorro de energía y de definir políticas de movilidad más sostenibles para las ciudades inteligentes, riesgos para los seguros o, precisamente, estrategias rentables en finanzas», detalla Àngel A. Juan, catedrático de la UOC, coautor del estudio e investigador líder del grupo.

Esta investigación ha sido impulsada con el apoyo de la empresa Divina Pastora Seguros y también ha contado con la colaboración de los investigadores Renatas Kizys, de la Universidad de Southampton (Reino Unido), y Onur Polat, de la Universidad Bilecik Şeyh Edebali (Turquía).

Artículo de referencia

UOC R&I

