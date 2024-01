Algorismes que decideixen inversions

Tot i que fa molt de temps que les màquines executen tasques i resolen problemes, hi ha decisions que comporten riscos que encara depenen en bona mesura dels humans. En el cas d'àmbits com les finances, triar un camí o un altre pot conduir a l'èxit o abocar al fracàs. Per facilitar aquest tipus de decisions, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) desenvolupa, amb col·laboració internacional, algorismes que permeten automatitzar l'avaluació dels riscos i la presa de decisions en matèria d'inversions.

En el context de les denominades finances computacionals, els investigadors de la UOC Jana Doering i Àngel Juan, del grup de recerca ICSO de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), juntament amb la investigadora Àngels Fitó, del grup Management & eLearning (MeL) dels Estudis d'Economia i Empresa, han publicat un article científic, en la revista Operations Research Perspectives, sobre la implantació en l'àmbit financer dels algorismes metaheurístics i sobre com es poden fer servir per a resoldre problemes d'alta complexitat en el camp de la computació i l'optimització combinatòria. En concret, els experts aborden l'optimització de carteres d'inversió i la gestió dels riscos associats. L'equip investigador ha analitzat la relació entre aquests dos problemes i proposen nous algorismes híbrids, com els anomenats simheuristics (combinació de metaheurística i simulació) i els learnheuristics (combinació de metaheurística i aprenentatge automàtic), per a generar solucions que permetin millorar notablement la presa de decisions en entorns financers.