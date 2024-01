La investigadora Diana Roig-Sanz, nombrada profesora de investigación ICREA

Diana Roig-Sanz, líder del grupo de investigación Global Literary Studies (GlobaLS) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) —centrado en el estudio de la historia de la literatura desde una perspectiva global—, ha sido nombrada profesora de investigación ICREA sénior. La investigadora suma este reconocimiento a la ayuda Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC) que recibió en 2018 para el desarrollo de su investigación sobre el impacto de las redes literarias iberoamericanas y de sus mediadores culturales en la historia social y cultural europea y no europea de la primera mitad del siglo xx.

Con este nombramiento, «se reconoce el trabajo realizado por nuestro grupo de investigación en cuanto al uso de tecnología innovadora en el análisis de procesos de transformación cultural con una perspectiva transnacional, descentralizada, y con el objetivo de hacer avanzar la reflexión teórica sobre los estudios literarios globales», apunta la investigadora de la UOC, adscrita al Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y a los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC, que también ha sido reconocida por el programa estatal Ramón y Cajal.

Roig-Sanz coordina el proyecto Social Networks of the Past: Mapping Hispanic and Lusophone Literary Modernity, 1898-1959 (MapModern), para romper la idea que en la construcción de la modernidad hubo unos centros innovadores y unas periferias que los imitaron. Su investigación combina métodos computacionales y el análisis cuantitativo y cualitativo de macrodatos (big data) con perspectivas de la historia cultural y literaria, estudios sobre sociología de la traducción, cuestiones de género y cine.

Diana Roig-Sanz es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona y en Letras y Ciencias Humanas por la Universidad de Aix-Marsella. El curso 2017-2018, fue investigadora visitante del Instituto de Internet Oxford de la Universidad de Oxford, y también ha realizado estancias de investigación en la Escuela Normal Superior de París, en la Universidad Sorbona, en la Universidad Católica de Lovaina, en la Universidad de Ámsterdam o en la Universidad «La Sapienza» de Roma. Roig-Sanz es conferenciante habitual de numerosos congresos de su ámbito. Ha sido invitada, entre otros congresos, como conferenciante principal al próximo congreso de la European Association of Digital Humanities, que tendrá lugar en septiembre de 2021.