La investigadora Diana Roig-Sanz, nomenada professora de recerca ICREA

Diana Roig-Sanz, líder del grup de recerca Global Literary Studies (GlobaLS) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) —centrat a estudiar la història de la literatura des d'una perspectiva global—, ha estat nomenada professora de recerca ICREA sènior. La investigadora suma aquest reconeixement a l'ajut Starting Grant del Consell Europeu de Recerca (ERC) que va rebre el 2018 per al desenvolupament de la seva recerca sobre l'impacte de les xarxes literàries iberoamericanes i dels seus mediadors culturals en la història social i cultural europea i no europea de la primera meitat del segle xx.

Amb aquest nomenament, «es reconeix la feina feta pel nostre grup de recerca pel que fa a l'ús de tecnologia innovadora en l'anàlisi de processos de transformació cultural amb una perspectiva transnacional, descentralitzada, i amb l'objectiu de fer avançar la reflexió teòrica sobre els estudis literaris globals», apunta la investigadora de la UOC, adscrita a l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i als Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, que també ha estat reconeguda pel programa estatal Ramón y Cajal.

Roig-Sanz coordina el projecte Social Networks of the Past: Mapping Hispanic and Lusophone Literary Modernity, 1898-1959 (MapModern), per trencar la idea que en la construcció de la modernitat hi va haver uns centres innovadors i unes perifèries que els van imitar. La seva recerca combina mètodes computacionals i l'anàlisi quantitativa i qualitativa de dades massives (big data) amb perspectives de la història cultural i literària, estudis sobre sociologia de la traducció, qüestions de gènere i cinema.

Diana Roig-Sanz és doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona i en Lletres i Ciències Humanes per la Universitat d'Ais-Marsella. El curs 2017-2018, va ser investigadora visitant de l'Institut d'Internet Oxford de la Universitat d'Oxford, i també ha fet estades de recerca a l'Escola Normal Superior de París, a la Universitat Sorbona, a la Universitat Catòlica de Lovaina, a la Universitat d'Amsterdam o a la Universitat «La Sapienza» de Roma. Roig-Sanz és conferenciant habitual de nombrosos congressos del seu àmbit. Ha estat convidada, entre altres congressos, com a conferenciant principal al pròxim congrés de la European Association of Digital Humanities, que tindrà lloc el setembre del 2021.