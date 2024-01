La UOC participa en un proyecto interuniversitario de creación de cursos semanales para alcanzar una competencia concreta

Los tres primeros cursos

En nanoMOOCS, que arrancó hace un año, confluyen tres ejes: el diseño instruccional de cursos, la integración de tecnologías en la plataforma y la exploración de modelos de sostenibilidad del nuevo formato. En estos primeros meses se han podido elaborar los tres primeros cursos y seis tecnologías, a partir de una misma plataforma basada en Open EDX.

Además de Please, come in! de la UOC —que cuenta con la participación de Joseph Hopkins, director del CIM, profesor de los Estudios de Artes y Humanidades e investigador del grupo de Educación y TIC (EDUL@B)-)—, el proyecto tiene preparados ¿Qué podemos hacer con los plásticos vertidos al mar?, que analiza este problema medioambiental, va dirigido a estudiantes de secundaria y está liderado por Edebé y De los anuncios a la mesa: la salud y la felicidad como estrategias en la publicidad alimentaria, que trata sobre las herramientas que utiliza la publicidad para llegar a los consumidores y su discurso sobre las propiedades nutricionales. Este último curso está impulsado por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y, por parte de la UOC, participan en él Mireia Montaña, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación e investigadora del Grupo de investigación en Aprendizajes, Medios y Entretenimiento (GAME) y Francisco Javier Medina, catedrático y profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud e investigador del Grupo interdisciplinario de investigación en alimentación, nutrición, sociedad y salud (FoodLab).

«La valoración de nanoMOOCS después de un año es muy positiva. Hemos conseguido iniciar un proyecto colaborativo, con equipos de procedencia y experiencia muy diversas. El diseño y la implementación de un producto mínimamente viable, concretado en tres ámbitos diferentes, ha supuesto un esfuerzo de imaginación y de coordinación muy importante que debe servir para motivar la creación de nuevos cursos, sobre todo desde el ámbito social y empresarial», señala Teresa Sancho, catedrática e investigadora líder del grupo de investigación Learning Analytics for Innovation and Knowledge Application in Higher Education (LAIKA), adscrito a los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. «Los planes piloto de este año servirán para identificar aspectos que hay que pulir y para avanzar en la comprensión y mejora de los procesos de aprendizaje en contextos no formales», añade la investigadora, que coordina la participación de la UOC en este proyecto.

Una investigación interdisciplinaria

Además de Teresa Sancho, Joseph Hopkins, Mireia Montaña y Francesc Xavier Medina, por parte de la UOC participan en esta iniciativa Lluís Pastor, profesor e investigador de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, Julià Minguillón, profesor e investigador adscrito, como Teresa Sancho, al grupo LAIKA los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, Francesc Santanach y Xavier Mas, de Tecnología para el Aprendizaje y especialista en educación digital del eLearn Center, el centro de innovación en el aprendizaje de la UOC, y Eric Mesalles, técnico del proyecto del Área de Investigación e Innovación.

nanoMOOCS está vinculado a la comunidad RIS3CAT Mèdia y coordinado por la UPF. Además de la UOC, cuenta con la participación de investigadores de la Universidad de Barcelona y del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), además de expertos de las empresas Lavinia (Next Media Project), Edebé y Grupo Ormo.

RIS3CAT Mèdia, que agrupa a treinta y cinco empresas, administraciones, centros tecnológicos y universidades en torno a las industrias culturales y creativas, impulsa ocho proyectos que hasta 2023 inciden en diferentes ámbitos como la inteligencia artificial, el análisis de datos, la hiperpersonalización, la ciberseguridad y el desarrollo de nuevos formatos. El presupuesto para ejecutar los proyectos es de seis millones de euros, concedidos por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña a través de ACCIÓ.

Esta investigación favorece el objetivo 4 de desarrollo sostenible (ODS): educación de calidad

