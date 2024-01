La UOC participa en un projecte interuniversitari de creació de cursos setmanals per assolir una competència concreta

Els tres primers cursos

A nanoMOOCS, que va arrencar fa un any, hi conflueixen tres eixos: el disseny instruccional dels cursos, la integració de tecnologies en la plataforma i l’exploració de models de sostenibilitat del nou format. En aquests primers mesos s’han pogut elaborar els tres primers cursos i sis tecnologies, sobre una mateixa plataforma basada en Open edX.

A més de Please, come in! de la UOC —amb Joseph Hopkins, director del CIM, professor dels Estudis d’Arts i Humanitats, investigador del grup d’Educació i TIC (EDUL@B)—, el projecte té preparats Què podem fer amb els plàstics abocats al mar?, per analitzar aquest problema mediambiental, adreçat a estudiants de secundària i liderat per Edebé; i Dels anuncis a la taula: salut i felicitat com a estratègia a la publicitat alimentària, sobre les eines que utilitza la publicitat per arribar als consumidors i el seu discurs amb les propietats nutricionals. Aquest últim curs està impulsat per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), i per part de la UOC hi participen Mireia Montaña, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i investigadora del Grup de Recerca en Aprenentatges, Mitjans de Comunicació i Entreteniment (GAME); i Francesc Xavier Medina, catedràtic i professor dels Estudis de Ciències de la Salut i investigador del grup interdisciplinari en alimentació, nutrició, societat i salut (FoodLab).

«La valoració de nanoMOOCS després d’un any és molt positiva. Hem aconseguit aixecar un projecte en col·laboració, amb equips de procedència i d’expertesa molt diverses. El disseny i la implementació d’un producte mínimament viable, concretat en tres àmbits diferents, ha suposat un esforç d’imaginació i de coordinació molt important que ha de servir per motivar la creació de nous cursos, sobretot des de l’àmbit social i empresarial», assenyala Teresa Sancho, catedràtica i investigadora líder del grup de recerca Learning Analytics for Innovation and Knowledge Application in Higher Education (LAIKA), adscrit als Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. «Els pilots que farem aquest any serviran per identificar aspectes que cal polir i per avançar en la comprensió i millora dels processos d’aprenentatge en contextos no formals», afegeix la investigadora, que coordina la participació de la UOC en aquest projecte.

Una recerca interdisciplinària

A més de Teresa Sancho, Joseph Hopkins, Mireia Montaña i Francesc Xavier Medina, per part de la UOC participen en aquesta iniciativa Lluís Pastor, professor i investigador dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació; Julià Minguillón, professor i investigador adscrit, com Teresa Sancho, al grup LAIKA dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació; Francesc Santanach i Xavier Mas, de Tecnologia per a l’Aprenentatge i especialista en educació digital, respectivament, de l’eLearn Center, centre d’innovació en l’aprenentatge de la Universitat; i Eric Mesalles, com a tècnic del projecte de l’Àrea de Recerca i Innovació.

nanoMOOCS està vinculat a la comunitat RIS3CAT Mèdia i està coordinat per la UPF. A més de la UOC, hi participen investigadors de la Universitat de Barcelona i del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), a més d’experts de les empreses Lavinia (Next Media Project), Edebé i Grupo Ormo.

RIS3CAT Mèdia, que agrupa trenta-cinc empreses, administracions, centres tecnològics i universitats al voltant de les indústries culturals i creatives, impulsa vuit projectes que fins al 2023 incideixen en diferents àmbits com ara la intel·ligència artificial, l’anàlisi de dades, la hiperpersonalització, la ciberseguretat i el desenvolupament de nous formats. L’execució dels projectes té un pressupost de sis milions d’euros, concedits pel Govern de la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ.

Aquesta recerca afavoreix l’objectiu 4 de desenvolupament sostenible (ODS): educació de qualitat

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).