RLAB-UOC: un laboratorio remoto para hacer experimentos con equipos electrónicos y de comunicaciones reales

Una tecnología patentada

El desarrollo de este laboratorio remoto ha ido acompañado de una patente para proteger una tecnología para hacer un tipo de experimentos relacionados principalmente con el diseño y montaje de circuitos de electrónica analógica en un entorno 100 % en línea. «Las principales características son que permite la conexión de elementos de dos y tres polos (resistencias, condensadores, bobinas, transistores, etc.) de forma automática y remota, dando a los estudiantes la flexibilidad de hacer los montajes deseados de forma virtual. La invención permite también la escalabilidad de experimentos posibles para poder ampliar el sistema», describe el investigador.

En este sentido, el tipo de experimentos que se han hecho durante todo este tiempo ha ido evolucionando, y se ha cambiado, actualizado o creado, en función de las necesidades académicas de los estudiantes. «El objetivo es poder ofrecer las titulaciones más avanzadas con necesidades de experimentación, teniendo en cuenta la completa virtualidad de nuestros estudios», destaca el investigador.

Laboratorios en casa

Para poder satisfacer esta necesidad de llevar a cabo experimentos prácticos, la UOC también ofrece otras alternativas: las simulaciones virtuales y los llamados laboratorios en casa. «Cuando se necesita un acceso físico a los dispositivos, se ha previsto el envío de equipo a los estudiantes, como por ejemplo Lab@home. Se trata de otra invención de la UOC en la que el estudiante puede manipular in situ dispositivos y componentes electrónicos, y también ha sido muy bien valorada por los estudiantes, tal y como demostramos en otro artículo reciente», concluye Carlos Monzo.

Esta investigación de la UOC favorece el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 (Educación de calidad).

