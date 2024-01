RLAB-UOC: un laboratori remot per fer experiments amb equips electrònics i de comunicacions reals

Una tecnologia patentada

El desenvolupament d’aquest laboratori remot ha anat acompanyat d’una patent per protegir una tecnologia per fer un tipus d’experiments lligats principalment amb el disseny i muntatge de circuits d’electrònica analògica en un entorn 100 % en línia. «Les principals característiques són que permet la connexió d’elements de dos i tres pols (resistències, condensadors, bobines, transistors, etc.) de forma automàtica i remota, que dona a l’estudiantat la flexibilitat de fer els muntatges desitjats de forma virtual. La invenció permet també l’escalabilitat d’experiments possibles per poder ampliar el sistema», descriu l’investigador.

En aquest sentit, el tipus d’experiments que s’han fet durant tot aquest temps ha anat evolucionant, i s’ha canviat, actualitzat o creat, en funció de les necessitats acadèmiques dels estudiants. «L’objectiu és poder oferir les titulacions més avançades amb necessitats d’experimentació, tenint en compte la completa virtualitat dels nostres estudis», destaca l’investigador.

Laboratoris a casa

Per poder satisfer aquesta necessitat de portar a terme experiments pràctics, la UOC també ofereix altres alternatives: les simulacions virtuals i els anomenats laboratoris a casa. «Quan es necessita un accés físic als dispositius, s’ha previst l’enviament d’equipament a l’estudiantat, com per exemple el Lab@Home. Es tracta d’una altra invenció de la UOC on l’estudiant pot manipular in situ dispositius i components electrònics, i també ha estat molt ben valorada pels estudiants, tal com vam demostrar en un altre article recent», conclou Carlos Monzo.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4 (Educació de qualitat).

