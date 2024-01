Así funciona Graf: paso a paso

El mapa de competencias está diseñado por todo un programa formativo; después la herramienta de diseño competencial se carga al sistema y se facilita el acceso a ella desde el aula virtual. Los estudiantes hacen las actividades para aprender y poner en práctica las competencias. Una vez entregan los trabajos, se generan las evidencias y el profesorado puede acceder al sistema, evaluar el nivel de progreso de competencias utilizando las rúbricas y hacer el retorno pedagógico. El desarrollo del aprendizaje de competencias del estudiante se representa gráficamente, y este obtiene su informe gráfico competencial (IGC), que puede personalizar y exportar a su currículum. El IGC se actualiza con la evaluación de cada actividad, de forma que el estudiante puede consultar su progreso constantemente.

«El alumnado dispone de un instrumento con el que puede evidenciar las competencias adquiridas en la UOC de una forma comprensible para los diferentes agentes sociales y del mercado laboral, ya sean competencias vinculadas al ámbito disciplinario o de capacidad de liderazgo, de trabajo colaborativo en entornos multidisciplinarios o de comunicación efectiva», señala Núria Domènech, jefa del proyecto Graf y experta en desarrollo de procesos de innovación educativa del eLearn Center de la UOC.

La iniciativa ha sido un éxito en los cursos y estudios en los que ya se ha probado en fase piloto. De cara al futuro, se quiere abordar cómo el modelo podría incorporar evidencia extraacadémica, procedente de la vida personal y profesional de los estudiantes, «especialmente en una universidad como la nuestra, en la que más de un 90 % de los estudiantes trabajan», dice Sivera. Además, la UOC se plantea seguir trabajando en el proyecto para que la cultura de la evaluación por competencias se convierta en una realidad en las universidades.

Evaluar por competencias: un requerimiento oficial

Diseñar competencialmente un programa de estudios refuerza y permite fortalecer las posibilidades de empleabilidad de los graduados y graduadas del sistema universitario, como se recoge en el real decreto (RD) publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este mismo mes de septiembre y por el que se establece la organización de los estudios universitarios y el procedimiento para asegurar la calidad. «Sin embargo, en la UOC con Graf hemos querido ir más allá y crear algo que aporte un valor tangible tanto para el estudiantado como para las empresas», argumenta Sivera. «Graf es una herramienta útil y exportable, que podrían adoptar e implementar otras universidades», señala.

La UOC sigue trabajando para generar y mejorar el suplemento europeo al título (SET), el documento oficial que acompaña el título universitario. Graf va en la misma línea, puesto que se orienta a proporcionar a los estudiantes un sistema robusto y fiable de acreditación de competencias reconocido por una gran diversidad de agentes sociales y empleadores.

Este proyecto de la UOC beneficia el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 4, educación de calidad.

