Així funciona Graf: pas a pas

El mapa de competències està dissenyat per tot un programa formatiu; després l'eina de disseny competencial es carrega al sistema i s'hi facilita l'accés des de l'aula virtual. Els estudiants fan les activitats per aprendre i posar les competències a la pràctica. Un cop lliuren els treballs, es generen les evidències i el professorat pot accedir al sistema, avaluar el nivell de progrés de competències utilitzant les rúbriques i fer el retorn pedagògic. El desenvolupament de l'aprenentatge de competències de l'estudiant es representa gràficament, i aquest obté el seu informe gràfic competencial (IGC), que pot personalitzar i exportar al seu currículum. L'IGC s'actualitza amb l'avaluació de cada activitat, de manera que l'estudiant pot consultar el seu progrés constantment.

«L'alumnat disposa d'un instrument amb el qual pot evidenciar les competències adquirides a la Universitat d'una manera comprensible per als diferents agents socials i del mercat laboral, siguin competències vinculades a l'àmbit disciplinari o de capacitat de lideratge, de treball col·laboratiu en entorns multidisciplinaris o de comunicació efectiva», assenyala Núria Domènech, cap del projecte Graf i experta en desenvolupament de processos d'innovació educativa de l'eLearn Center de la UOC.

La iniciativa ha estat un èxit en els cursos i els estudis en què ja s'ha provat en fase pilot. De cara al futur, es vol abordar com el model podria incorporar evidència extraacadèmica, provinent de la vida personal i professional dels estudiants, «especialment en una universitat com la nostra, en què més d'un 90 % dels estudiants treballen», diu Sivera. A més a més, la UOC es planteja continuar treballant en el projecte per tal que la cultura de l'avaluació per competències esdevingui una realitat a les universitats.

Avaluar per competències: un requeriment oficial

Dissenyar competencialment un programa d'estudis reforça i permet enfortir les possibilitats d'ocupabilitat dels graduats i graduades del sistema universitari, com es recull en el reial decret (RD) publicat al Boletín Oficial del Estado (BOE) aquest mateix setembre i pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i el procediment per assegurar-ne la qualitat. «Tanmateix, a la UOC amb Graf hem volgut anar més enllà i crear quelcom que aporti un valor tangible tant per a l'estudiantat com per a les empreses», argumenta Sivera. «Graf és una eina útil i exportable, que podrien adoptar i implementar altres universitats», assenyala.

La UOC continua treballant per generar i millorar el suplement europeu al títol (SET), el document oficial que acompanya el títol universitari. Graf va en la mateixa línia, ja que s'orienta a proporcionar a l'estudiantat un sistema robust i fiable d'acreditació de competències reconegut per una gran diversitat d'agents socials i ocupadors.

Aquest projecte de la UOC beneficia l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4, educació de qualitat.

Article de referència:

El sistema Graf d'avaluació per competències de la UOC es va presentar en el congrés The Learning Ideas Conference, que va tenir lloc a Nova York el juny de 2021.

Girona C., Pastor L., Mas X., Martínez-Aceituno J. A. (2022) GRAF: A System for the Assessment, Accreditation and Representation of Competency Learning in Online Higher Education. A: Guralnick D., Auer M. E., Poce A. (eds). Innovations in Learning and Technology for the Workplace and Higher Education. TLIC 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 349. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-90677-1_11

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i investigadores i els 52 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearn Center (eLC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC.