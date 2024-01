Una herramienta libre que se adapta

El proyecto de Folio empezó a concebirse en 2014 y se puso en marcha en una primera etapa en 2018 en el grado de Diseño y Creación Digitales. Desde entonces, la herramienta se ha ampliado a otros títulos y sus funciones se han enriquecido a partir de las opiniones de los usuarios: el estudiantado y el profesorado.

"El principal beneficio para los estudiantes ha sido la posibilidad de compartir el trabajo con sus compañeros, con el consiguiente incremento de la autoestima y sensación de valor público de su trabajo", comenta un profesor entrevistado.

Los estudiantes también valoran la ventaja de poder mostrar sus trabajos y aprender de lo que están haciendo sus compañeros, y destaca las oportunidades que les ofrece para entrar en el mundo laboral. "Ha afectado positivamente en general, ya que poder ver otras opciones de enfoques de los trabajos de los compañeros facilita el aprendizaje", comenta un estudiante. "Creo que es un sistema que se debe conocer más y ahondar en él, porque actualmente podría ser un recurso indispensable para el mercado laboral", añade.

Folio es, de momento, una herramienta exclusiva de la UOC, pero en el futuro espera poder expandirse a otras universidades, lo que permitiría la intercomunicación entre centros. También tiene previsto integrar otras herramientas orientadas a la evaluación de competencias, como el sistema Graf.

Ejemplos de Folio de estudiantes:

https://lcapitan.folio.uoc.edu;

https://mhernandezve.folio.uoc.edu;

https://jballiu.folio.uoc.edu.

Este proyecto de la UOC favorece el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, educación de calidad.

Artículo de referencia:

BERGA-CARRERAS, Quelic; BARBERÀ, Elena. Viral learning from the university: a techno-pedagogical model to transcend classroom boundaries in the learning process.

Realia, Research in Education and Learning Innovation Archives. DOI: http://dx.doi.org/10.7203/realia.28.20977

