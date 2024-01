Un portafolis digital per a tota la Universitat

El funcionament de l'eina és senzill: els estudiants creen una pàgina web en aquest sistema en la qual recopilen els treballs de classe i construeixen un dossier de treball. Aquest portafolis digital personal el podran compartir després amb el professorat o altres estudiants a les aules virtuals o les àgores (llocs de comunicació per als estudiants), o el podran utilitzar per presentar les seves competències en accedir al món professional.

Folio permet que l'estudiantat no depengui de les xarxes socials comercials on es negocia amb les dades dels usuaris. El sistema de gestió d'aprenentatge (LMS, en anglès) de la UOC s'ha integrat a WordPress, una plataforma de programari lliure dedicada a la creació de blogs i webs. En integrar-se com un complement (plug-in) d'aquest sistema de gestió de continguts (CMS), l'eina es pot anar adaptant a les necessitats que vagin sorgint.

"El que hem volgut fer amb Folio és proposar un model més horitzontal que s'adapti més bé al nou paradigma de l'educació a internet i situï l'estudiant al centre de l'aprenentatge", explica Berga Carreras. "Hem intentat trencar amb aquesta metàfora de l'aula presencial com una capsa (d'un lloc amb parets que delimiten els continguts) i adaptar-nos a un món virtual on els espais i els temps són diferents per a cadascú", afegeix.