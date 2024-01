Una elección clásica

La primera prueba se hizo escuchando música clásica en la fase de consolidación de la información, pero no en la de recuperación, mientras que en el segundo ejercicio se repitió con el estímulo auditivo en ambas. Sin embargo, en cuanto a los resultados, no se encontraron diferencias significativas.

En estos ejercicios, se utiliza música clásica porque "es un tipo de música que se caracteriza por ser entre relajante y activadora y ha demostrado ser la más efectiva para potenciar la memoria". Por otro lado, el hecho de que no tenga letra permite reducir la interferencia que puede producir la información verbal sobre el contenido que los participantes deben aprender en la tarea de memoria.

Un rayo de luz

Con todo, el equipo de Calabria quiso hacer un tercer experimento con una música popular que fuera considerada más activadora que no relajante y, después de un estudio previo, se eligió una versión instrumental de Un rayo de sol, de Los Diablos. Y fue en este experimento en el que los resultados sugirieron que "el uso de la música como estrategia para la regulación del estado de ánimo se asocia con un mejor rendimiento de la memoria", de acuerdo con el investigador de la UOC.

La investigación continúa

Este hallazgo abre la puerta a más investigaciones para continuar explorando el papel de las preferencias y actitudes interindividuales hacia la música en pacientes con DCL. El grupo tiene previsto continuar con el proyecto hasta finales del 2024.

Durante este tiempo se investigará si la música de fondo podría ser más útil en otros dominios cognitivos, por ejemplo, en la atención y la concentración en enfermos con Parkinson. Aparte, se utilizará durante los experimentos un nuevo equipo de espectroscopia con infrarrojos habilitado dentro del Neuro Lab, uno de los nuevos laboratorios de la UOC inaugurados recientemente, que permitirá ver la activación en el ámbito cerebral mientras se hacen procesos cognitivos. Esto ayudará a determinar si, independientemente del nivel de respuesta a la música, hay o no alteraciones de la modulación cerebral, en qué zonas, y si depende del tipo de persona estudiada.

Todo ello ayudaría a encontrar algún tipo de marcador para determinar las personas más candidatas a beneficiarse de la música en tareas cognitivas. "Cuanto más sepamos de qué manera la música de fondo conforma los procesos cognitivos, mejor podremos utilizarla como herramienta terapéutica en la estimulación cognitiva", concluye Calabria, experto en el estudio de los procesos cognitivos y profesor del máster universitario de Neuropsicología de la UOC.

Este proyecto de investigación recibe financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España y favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 3, de salud y bienestar.

