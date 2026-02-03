Máster universitario Online en Neuropsicología
Presentación
El máster en línea de Neuropsicología de la UOC está diseñado para formarte como profesional capaz de desempeñar la actividad clínica e investigadora propia de la neuropsicología en cualquiera de sus ámbitos de actuación.
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¿Por qué estudiar el máster universitario de Neuropsicología de la UOC?
El máster universitario de Neuropsicología está dirigido a profesionales y a personas graduadas en Psicología o Medicina.
Estudiar este máster te especializa en determinar, valorar y rehabilitar los déficits asociados a alteraciones del funcionamiento del cerebro. Dichas alteraciones pueden deberse a un daño cerebral sobrevenido, a la aparición de una enfermedad neurodegenerativa o a alteraciones del neurodesarrollo.
Gracias a este máster aprenderás a:
- Reconocer las principales entidades neurológicas y psicopatológicas y los síndromes neuropsicológicos relacionados.
- Dominar las herramientas y metodologías de evaluación y elaborar informes neuropsicológicos de calidad.
- Diseñar programas de intervención neuropsicológica eficaces y llevar a cabo proyectos de investigación rigurosos.
La primera parte del máster universitario de Neuropsicología aborda las bases de la neurociencia cognitiva y la neuropsiquiatría.
¿Por qué estudiar el máster universitario de Neuropsicología de la UOC?
El máster universitario de Neuropsicología está dirigido a profesionales y a personas graduadas en Psicología o Medicina.
Estudiar este máster te especializa en determinar, valorar y rehabilitar los déficits asociados a alteraciones del funcionamiento del cerebro. Dichas alteraciones pueden deberse a un daño cerebral sobrevenido, a la aparición de una enfermedad neurodegenerativa o a alteraciones del neurodesarrollo.
Gracias a este máster aprenderás a:
- Reconocer las principales entidades neurológicas y psicopatológicas y los síndromes neuropsicológicos relacionados.
- Dominar las herramientas y metodologías de evaluación y elaborar informes neuropsicológicos de calidad.
- Diseñar programas de intervención neuropsicológica eficaces y llevar a cabo proyectos de investigación rigurosos.
La primera parte del máster universitario de Neuropsicología aborda las bases de la neurociencia cognitiva y la neuropsiquiatría. Posteriormente, profundiza en el estudio de las diferentes patologías que pueden causar déficits cognitivos y alteraciones conductuales y emocionales, y analiza cómo pueden valorarse, abordarse y rehabilitarse.
El programa del máster está basado en un modelo de trabajo multidisciplinario. Este programa ha sido ideado por profesionales con amplia experiencia en neuropsicología que compaginan su labor en centros especializados con la docencia y la investigación.
La neuropsicología como herramienta para mejorar la calidad de vida
Estudiar neuropsicología te permitirá desarrollar programas de intervención y protocolos de investigación para ahondar en la relación entre cerebro, cognición y conducta.
Durante la formación se estimula la reflexión y el debate entre los futuros profesionales de la neuropsicología. De esta forma, se favorecen y promueven la generación de conocimiento y los proyectos de investigación.
Este máster te prepara para contribuir a que las personas reciban una atención especializada y dirigida a mejorar sus capacidades, reducir sus déficits y aumentar su independencia y su calidad de vida.
Consulta los requisitos de acceso específicos de este programa
¿Qué es la Neuropsicología?
Dr. Marcos Rios
¿Qué estudia y en que casos se aplica?
Dr. Juan L. Garcia
Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
10 mar 2027
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.