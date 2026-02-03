El máster universitario de Neuropsicología ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento sobre el que quiere hacer su trabajo final de máster. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa.

El trabajo final de máster consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa .

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Neuropsicología el trabajo final consta de 6 créditos ECTS.

Trabajo final

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Neuropsicología el trabajo final consta de 6 créditos ECTS.

El trabajo final de máster consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

El máster universitario de Neuropsicología ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento sobre el que quiere hacer su trabajo final de máster. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. El director del TFM tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del director del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevarlo a cabo con éxito. El director de este trabajo es el encargado de orientar al estudiante, de hacer el seguimiento del proyecto y de asesorarle en cada una de las fases.

El trabajo final concluye con una presentación y defensa. El estudiante deberá hacer una exposición del trabajo, que deberá llevarse a cabo públicamente mediante el aula de la asignatura, ante una comisión formada por tres miembros que la evaluarán.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: en la primera se tiene en cuenta el seguimiento y la elaboración del trabajo; en la segunda, el trabajo final, y en la tercera, la presentación y defensa del trabajo, de manera síncrona mediante la plataforma Blackboard Collaborate.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, se debe consultar el plan docente en la secretaría del campus una vez pedido el acceso al programa.

+ Guía del trabajo final del máster universitario de Neuropsicología.

+ Consulta más detalles sobre los trabajos finales.

+ Repositorio institucional de la UOC (O2)

+ Entrega de premios de TFMs de los Estudios de Ciencias de la Salud