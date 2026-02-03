Màster universitari Online en Neuropsicologia
Presentació
El Màster en línia de Neuropsicologia de la UOC està dissenyat per formar-te com a professional capaç d'exercir l'activitat clínica i investigadora pròpia de la neuropsicologia en qualsevol dels seus àmbits d'actuació.
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Per què estudiar el màster universitari de Neuropsicologia de la UOC?
El màster universitari de Neuropsicologia s'adreça a professionals i a persones graduades en Psicologia o Medicina.
Estudiar aquest màster t'especialitza per determinar, valorar i rehabilitar els dèficits associats a alteracions del funcionament del cervell. Aquestes alteracions poden ser el resultat d'un dany cerebral sobrevingut, de l'aparició d'una malaltia neurodegenerativa o d'alteracions del neurodesenvolupament.
Gràcies a aquest màster aprendràs a:
- Reconèixer les principals entitats neurològiques i psicopatològiques i les síndromes neuropsicològiques relacionades.
- Dominar les eines i metodologies d'avaluació i elaborar informes neuropsicològics de qualitat.
- Dissenyar programes d'intervenció neuropsicològica eficaços i dur a terme projectes de recerca rigorosos.
La primera part del màster universitari de Neuropsicologia aborda les bases de la neurociència cognitiva i la neuropsiquiatria.
Per què estudiar el màster universitari de Neuropsicologia de la UOC?
El màster universitari de Neuropsicologia s'adreça a professionals i a persones graduades en Psicologia o Medicina.
Estudiar aquest màster t'especialitza per determinar, valorar i rehabilitar els dèficits associats a alteracions del funcionament del cervell. Aquestes alteracions poden ser el resultat d'un dany cerebral sobrevingut, de l'aparició d'una malaltia neurodegenerativa o d'alteracions del neurodesenvolupament.
Gràcies a aquest màster aprendràs a:
- Reconèixer les principals entitats neurològiques i psicopatològiques i les síndromes neuropsicològiques relacionades.
- Dominar les eines i metodologies d'avaluació i elaborar informes neuropsicològics de qualitat.
- Dissenyar programes d'intervenció neuropsicològica eficaços i dur a terme projectes de recerca rigorosos.
La primera part del màster universitari de Neuropsicologia aborda les bases de la neurociència cognitiva i la neuropsiquiatria. Posteriorment, aprofundeix en l'estudi de les diferents patologies que poden causar dèficits cognitius i alteracions conductuals i emocionals, i analitza com es poden valorar, abordar i rehabilitar.
El programa del màster està basat en un model de treball multidisciplinari. Aquest programa ha estat ideat per professionals amb àmplia experiència en neuropsicologia que compaginen la seva tasca en centres especialitzats amb la docència i la recerca.
La neuropsicologia com a eina per millorar la qualitat de vida
Estudiar neuropsicologia et permetrà desenvolupar programes d'intervenció i protocols de recerca per aprofundir en la relació entre cervell, cognició i conducta.
Durant la formació s'estimula la reflexió i el debat entre els futurs professionals de la neuropsicologia. D'aquesta manera, s'afavoreixen i promouen la generació de coneixement i els projectes de recerca.
Aquest màster et prepara per contribuir a fer que les persones rebin una atenció especialitzada i encaminada a millorar les seves capacitats, reduir els seus dèficits i augmentar la seva independència i la seva qualitat de vida.
Què és la Neuropsicologia? Dr. Marcos Rios
Què estudia i en quins casos s'aplica? Dr. Juan L. Garcia
Estudis de Ciències de la Salut de la UOC
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
10 març 2027
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.