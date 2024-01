Una tria clàssica

La primera prova es va fer escoltant música clàssica en la fase de consolidació de la informació, però no en la de recuperació, mentre que en el segon exercici es va repetir amb l'estímul auditiu en totes dues. Pel que fa als resultats, però, no es van trobar diferències significatives.

En aquests exercicis s'utilitza música clàssica perquè "és un tipus de música que es caracteritza per ser entre relaxant i activadora i ha demostrat ser la més efectiva per potenciar la memòria". D'altra banda, el fet que no tingui lletra permet reduir la interferència que pot produir la informació verbal sobre el contingut que els participants han d'aprendre en la tasca de memòria.

Un raig de llum

Amb tot, l'equip de Calabria va voler fer un tercer experiment amb una música popular que fos considerada més activadora que no pas relaxant i, després d'un estudi previ, es va triar una versió instrumental d'Un rayo de sol, de Los Diablos. I va ser en aquest experiment en què els resultats van suggerir que "l'ús de la música com a estratègia per a la regulació de l'estat d'ànim s'associa amb un millor rendiment de la memòria", d'acord amb l'investigador de la UOC.

La recerca continua

Aquesta troballa obre la porta a més investigacions per continuar explorant el paper de les preferències i actituds interindividuals cap a la música en pacients amb DCL. El grup té previst continuar amb el projecte fins a finals del 2024.

Durant aquest temps s'investigarà si la música de fons podria ser més útil en altres dominis cognitius, per exemple, en l'atenció i la concentració en malalts amb Parkinson. A part, s'utilitzarà durant els experiments un nou equipament d'espectroscòpia amb infrarojos habilitat dins el Neuro Lab, un dels nous laboratoris de la UOC inaugurats recentment, que permetrà veure l'activació en el terreny cerebral mentre es fan processos cognitius. Això ajudarà a determinar si, independentment del nivell de resposta a la música, hi ha o no alteracions de la modulació cerebral, en quines zones, i si depèn del tipus de persona estudiada.

Tot plegat ajudaria a trobar algun tipus de marcador per determinar les persones més candidates a beneficiar-se de la música en tasques cognitives. "Com més sapiguem de quina manera la música de fons dona forma als processos cognitius, millor podrem utilitzar-la com a eina terapèutica en l'estimulació cognitiva", conclou Calabria, expert en l'estudi dels processos cognitius i professor del màster universitari de Neuropsicologia de la UOC.

Aquest projecte de recerca rep finançament del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya i afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 3, de salut i benestar.

