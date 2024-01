Una lectura que invita a la reflexión

La novela gráfica combina el lenguaje visual y el lenguaje escrito para contar historias. En este género se hace uso de todo tipo de recursos artísticos y literarios, desde ilustraciones hasta documentos, pasando por fotografías, historias corales o relatos en primera persona. Esto hace que muchos de sus títulos sean capaces de conectar al lector con los personajes y resulten muy eficientes para construir un discurso memorístico con intención de denuncia.

"La parte gráfica del cómic es muy útil para enfrentar al lector con ciertas imágenes y acontecimientos del pasado", explica Carmela Artime Omil, autora del trabajo de tesis Memory construction in the contemporary graphic novels (2005-2015): the Spanish Civil War and its aftermath, depositada en el programa de doctorado de Sociedad de la Información y el Conocimiento. "Algunas novelas gráficas usan el impacto visual para llamar la atención del lector, al que incluso parece que le quieren provocar una reacción", apunta Artime.

Un buen ejemplo es El arte de volar, que pone en primer plano cuerpos demacrados como símbolo del sufrimiento en el exilio y como denuncia del abandono por parte de las autoridades francesas. Otro es Cuerda de presas, que muestra mujeres torturadas en sus partes íntimas y violadas por sus carceleros para explicar cómo se convierte el cuerpo femenino en un espacio de lucha y una vía de castigo.

El lenguaje del cómic favorece, además, un estilo de lectura reflexivo que invita a centrarse en los elementos gráficos para completar la comprensión de la historia. "Poder volver atrás y cerciorarse de algo a través de otro estímulo que no sean las palabras es un activo del lenguaje del cómic", señala Artime, que ha llevado a cabo su investigación bajo la dirección de Teresa Iribarren, investigadora del grupo Lengua, cultura e identidad en un mundo global (IDENTICAT), de los Estudios de Artes y Humanidades. "Esta reflexión puede llevar el tiempo que necesite el lector, que puede moverse por la página con cierta agilidad o detenerse a mirar una ilustración y analizarla con más detenimiento", añade.

Otra ventaja de las novelas gráficas a la hora de hacer una narrativa histórica es su capacidad de aunar dos aspectos: la ficción y la realidad. Muchos títulos incluyen documentos reales (como fotos familiares o cartas), hacen referencia a acontecimientos históricos o mencionan el proceso de documentación que siguió el autor, lo que ayuda a trasladar la experiencia personal de los protagonistas al presente.