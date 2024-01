Una lectura que convida a la reflexió

La novel·la gràfica combina el llenguatge visual i el llenguatge escrit per explicar històries. En aquest gènere es fa ús de tota mena de recursos artístics i literaris, des d'il·lustracions fins a documents, passant per fotografies, històries corals o relats en primera persona. Això fa que molts dels seus títols siguin capaços de connectar el lector amb els personatges i resultin molt eficients per construir un discurs memorístic amb intenció de denúncia.

"La part gràfica del còmic és molt útil per enfrontar el lector amb certes imatges i esdeveniments del passat", explica Carmela Artime Omil, autora del treball de tesi Memory construction in the contemporary graphic novels (2005-2015): the Spanish Civil War and its aftermath, dipositada en el programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement. "Algunes novel·les gràfiques utilitzen l'impacte visual per cridar l'atenció del lector, a qui fins i tot sembla que volen provocar una reacció", apunta Artime.

Un bon exemple és L'art de volar, que posa en primer pla cossos demacrats com a símbol del sofriment a l'exili i com a denúncia de l'abandonament per part de les autoritats franceses. Un altre és Cuerda de presas, que mostra dones torturades en les seves parts íntimes i violades pels seus carcellers per explicar com es converteix el cos femení en un espai de lluita i una via de càstig.

El llenguatge del còmic afavoreix, a més, un estil de lectura reflexiu que convida a centrar-se en els elements gràfics per completar la comprensió de la història. "Poder tornar enrere i cerciorar-se d'alguna cosa a través d'un altre estímul que no siguin les paraules és un actiu del llenguatge del còmic", assenyala Artime, que ha dut a terme la seva recerca sota la direcció de Teresa Iribarren, investigadora del grup Llengua, cultura i identitat en un món global (IDENTICAT), dels Estudis d'Arts i Humanitats. "Aquesta reflexió pot portar el temps que necessiti el lector, que es pot moure per la pàgina amb certa agilitat o aturar-se a mirar una il·lustració i analitzar-la amb més deteniment", afegeix.

Un altre avantatge de les novel·les gràfiques a l'hora de fer una narrativa històrica és la seva capacitat d'unir dos aspectes: la ficció i la realitat. Molts títols inclouen documents reals (com ara fotos familiars o cartes), fan referència a esdeveniments històrics o esmenten el procés de documentació que va seguir l'autor, la qual cosa ajuda a traslladar l'experiència personal dels protagonistes al present.