El gobierno de los datos en el sector sanitario para garantizar la seguridad y la privacidad es un axioma básico en el sistema de salud. Estas garantías no tienen por qué estar reñidas con la facilidad de acceso del paciente a sus propios datos y la capacidad de compartir esta información de una forma rápida y precisa con todos los profesionales sanitarios que puedan tratarle.

Actualmente, los múltiples modelos a los que recurren los sistemas de salud no están aprovechando todo el potencial de las nuevas tecnologías. Es más, algunos de estos sistemas se encuentran saturados y obsoletos, por lo que obtener y compartir información requiere en muchas ocasiones de un tiempo excesivo, y ello repercute de forma directa en la propia atención de los pacientes.

Con la finalidad de agilizar el acceso a la información médica de cada paciente manteniendo los criterios del derecho a la privacidad de sus datos y su derecho a la información sobre su salud, se ha puesto en marcha el proyecto My Medic Eye. "El objetivo de My Medic Eye es empoderar a las personas para que tomen el control de su propia salud a través de una aplicación. De este modo, My Medic Eye ha nacido para que el paciente lleve un mejor seguimiento sobre su propia salud y la de sus familiares, todo ello en un solo espacio", detalla Yael Azagury, estudiante del grado de Ingeniería Informática de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y corresponsable del proyecto My Medic Eye, una start-up de responsabilidad social que se propone mejorar la salud global.

Vídeo presentando My Medic Eye en el SpinUOC 2023