Accés ràpid i únic a l'historial mèdic

En concret, My Medic Eye és una plataforma en la qual se centralitza tot l'historial mèdic de cada pacient. És d'accés i lectura fàcil, està dotada de gràfics i permet compartir tota aquesta informació de manera senzilla en l'entorn d'una aplicació per a telèfon intel·ligent. "Per aconseguir tot això, hem creat un historial mèdic global orientat a l'usuari final, amb l'objectiu de fer comprensible la informació sanitària, que moltes vegades és complexa, i proporcionar als pacients un lloc segur on organitzar fàcilment tots els seus registres mèdics d'una manera accessible i segura que els permeti tenir les coses sota control, mantenint la propietat de les seves dades", explica la màxima responsable del projecte.

Per exemple, dins de l'aplicació, tant la informació obtinguda de centres mèdics públics i privats de qualsevol país com els símptomes recollits pel mateix pacient s'organitzen per carpetes i es visualitzen de manera gràfica. Totes aquestes dades són modulables i flexibles perquè cada usuari el configuri de manera particular. "Amb això pot tenir més a mà aquella informació i dades que siguin més rellevants per a ell, ja que la idea és que es pugui fer responsable del seu dossier, i això li confereix la capacitat de compartir-la amb metges o familiars per facilitar diagnòstics i tractaments", afirma Azagury.

"En particular, veiem la potencialitat de l'ús de My Medic Eye en persones de la tercera edat i els seus cuidadors, que acostumen a ser els fills; per a expatriats que necessiten un historial mèdic portable d'un país a un altre, o pares que gestionen la salut dels seus fills i eventualment els volen lliurar un historial complet de la seva infància", assevera l'experta sobre els possibles avantatges d'aquest projecte.