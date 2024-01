Las aplicaciones terapéuticas de la realidad virtual

"En investigación científica, el virtual embodiment nos da muchas posibilidades para estudiar las relaciones de nuestro cuerpo con los sentidos o con nuestro cerebro", comenta Bourdin. "Por ejemplo, en uno de los últimos trabajos manipulamos los movimientos de las personas para modificar lo que veían de forma virtual. Entre otras cosas, descubrimos que la respuesta visual es un estímulo dominante a la hora de definir la percepción de dónde está y cómo está moviéndose nuestro cuerpo, provocando incluso que se hiciese más esfuerzo muscular", indica. Más allá del laboratorio, esta y otras investigaciones se han materializado también en todo tipo de usos terapéuticos.

Ponerse en la piel del otro: del racismo al maltrato

"En uno de los primeros estudios de virtual embodiment en los que participé, poníamos a gente de raza caucásica en un cuerpo de raza negra y veíamos cómo eso podía impactar en su nivel de racismo implícito", explica Sofia Seinfeld. Cuando este avatar estaba en un contexto neutro o positivo, el nivel de racismo implícito de la persona tendía a reducirse. En cambio, en contextos sociales negativos, en los que, por ejemplo, el resto de los avatares mostraba rechazo, el nivel de racismo de la persona tendía a aumentar.

Otro campo en el que Seinfeld ha trabajado ha sido el uso de la tecnología de realidad virtual como terapia de rehabilitación para personas que habían maltratado a su pareja o a un menor. La experiencia de virtual embodiment diseñada permitía a los maltratadores adquirir el punto de vista de la víctima y sentirse receptores de la violencia. "Esta herramienta nos permitió trabajar la empatía. Encontramos resultados bastante positivos: mejoraba el reconocimiento de ciertas emociones, y esto despertaba dinámicas muy interesantes en otros procesos de la terapia", añade la investigadora.

La realidad virtual, la rehabilitación y las fobias

El virtual embodiment se usa cada vez más en rehabilitación motora. En algunos casos, se utiliza simplemente para que los pacientes tengan acceso a un entorno más agradable, entretenido o motivador en el que realizar sus ejercicios. En otros, la realidad virtual se utiliza para estimular el esfuerzo o para simular que el cuerpo se mueve mejor de lo que en realidad se mueve, reduciendo así la frustración del paciente.

También es habitual en casos de personas que sufren el síndrome del miembro fantasma, gente que ha sufrido la pérdida de una parte del cuerpo, pero que la sigue sintiendo porque el cerebro todavía guarda una representación corporal de esta. El virtual embodiment permite que estos pacientes vuelvan a ver ese miembro en un entorno virtual, lo que tiene efectos positivos, por ejemplo, en la reducción del dolor.

Desde el punto de vista psicológico, la realidad virtual también se utiliza para el tratamiento del estrés postraumático y de las fobias. La ventaja en este caso es que permite exponer a la persona a la situación que le causa estrés con un control absoluto sobre el entorno. Es decir, si la persona tiene miedo a las arañas, pueden planificarse todo tipo de interacciones con arañas virtuales, de menor a mayor intensidad, pero al mismo tiempo pueden eliminarse todas las arañas de forma instantánea si la persona sufre demasiado.

"La gran ventaja de la realidad virtual, tanto en investigación como en terapia, es que puedes definir cualquier situación útil para el científico o el terapeuta, desde contextos de estrés hasta dilemas morales o problemas existenciales, y ponerla a prueba, algo imposible de conseguir en la realidad", concluye Pierre Bourdin.

Esta investigación contribuye al objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Artículos relacionados

Martial C, Cassol H, Slater M, Bourdin P, Mensen A, Oliva R, Laureys S, Núñez P. Electroencephalographic Signature of Out-of-Body Experiences Induced by Virtual Reality: A Novel Methodological Approach. J Cogn Neurosci. 2023 Sep 1;35(9):1410-1422. https://doi.org/10.1162/jocn_a_02011

Pierre Bourdin, Laura Calvet, Susanna Tesconi, and Joan Arnedo-Moreno. 2021. Reflecting on Attitudes Towards Death Through the use of Immersive Virtual Reality Commercial Video Games. In Eighth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'20). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 640–647. https://doi.org/10.1145/3434780.3436559

Bourdin P, Barberia I, Oliva R, Slater M (2017) A Virtual Out-of-Body Experience Reduces Fear of Death. PLoS ONE 12(1): e0169343. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169343

Barberia I, Oliva R, Bourdin P, Slater M (2018) Virtual mortality and near-death experience after a prolonged exposure in a shared virtual reality may lead to positive life-attitude changes. PLoS ONE 13(11): e0203358. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203358

Bourdin, P., Martini, M. & Sanchez-Vives, M.V. Altered visual feedback from an embodied avatar unconsciously influences movement amplitude and muscle activity. Sci Rep 9, 19747 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-56034-5

Neyret, S., Navarro, X., Beacco, A. et al. An Embodied Perspective as a Victim of Sexual Harassment in Virtual Reality Reduces Action Conformity in a Later Milgram Obedience Scenario. Sci Rep 10, 6207 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-62932-w

Tabitha C. Peck, Sofia Seinfeld, Salvatore M. Aglioti, Mel Slater. Putting yourself in the skin of a black avatar reduces implicit racial bias. Consciousness and Cognition, Volume 22, Issue 3, 2013, Pages 779-787, ISSN 1053-8100. https://doi.org/10.1016/j.concog.2013.04.016

Banakou Domna, Beacco Alejandro, Neyret Solène, Blasco-Oliver Marta, Seinfeld Sofia and Slater Mel

Virtual body ownership and its consequences for implicit racial bias are dependent on social contextR. Soc. open sci. 7201848201848 http://doi.org/10.1098/rsos.201848

Seinfeld, S., Arroyo-Palacios, J., Iruretagoyena, G. et al. Offenders become the victim in virtual reality: impact of changing perspective in domestic violence. Sci Rep 8, 2692 (2018). https://doi.org/10.1038/s41598-018-19987-7

Johnston T, Seinfeld S, Gonzalez-Liencres C, Barnes N, Slater M and Sanchez-Vives MV (2023) Virtual reality for the rehabilitation and prevention of intimate partner violence – From brain to behavior: A narrative review. Front. Psychol. 13:788608. doi: 10.3389/fpsyg.2022.788608

Seinfeld S, Hortensius R, Arroyo-Palacios J, Iruretagoyena G, Zapata LE, de Gelder B, Slater M, Sanchez-Vives MV. Domestic Violence From a Child Perspective: Impact of an Immersive Virtual Reality Experience on Men With a History of Intimate Partner Violent Behavior. J Interpers Violence. 2023 Feb;38(3-4):2654-2682. doi: 10.1177/08862605221106130.

Contacto para prensa

Rubén Permuy

rpermuy@uoc.edu

+34 659 05 42 39

UOC R&I

La investigación e innovación (I+i) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo XXI mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital.

Los más de 500 investigadores e investigadoras y más de 50 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC, un programa de investigación en aprendizaje en línea (e-learning research) y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).

La universidad impulsa, también, la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC), y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.