Virtual embodiment i experiències extracorporals amb realitat virtual

La realitat virtual és una tecnologia que s'ha desenvolupat al llarg de molts anys, lligada en particular a l'entorn de les simulacions militars o civils i els videojocs. Les seves característiques immersives permeten que l'usuari interaccioni i es mogui en un entorn virtual, fent servir un cos virtual o avatar, com si tot fos, en certa manera, real. Aquesta tecnologia immersiva, composta per unes ulleres de realitat virtual i un sistema de captura de moviment que permet a la persona reflectir la seva postura i els seus gestos en l'entorn virtual, fa possible que s'arribi a construir una il·lusió de propietat de l'avatar (denominada virtual body ownership illusion), és a dir, que arribem a sentir que el cos virtual és el nostre propi cos.

"Si mous la teva mà real, veus com la mà virtual es mou de la mateixa manera. Això enganya perceptualment el cervell, que en certa manera assumeix que aquest cos virtual és el seu propi cos", explica Seinfeld. "El virtual embodiment es refereix precisament a les il·lusions perceptives fortes que podem tenir gràcies a la realitat virtual", afegeix la professora. Això fa possible que el cervell, tot i que sap que el que veu no és real, percebi les situacions virtuals en què està de manera molt similar a la forma com percep la realitat, la qual cosa dona peu a utilitzar el virtual embodiment en diferents camps de recerca i per a molts usos terapèutics.

Tanmateix, el poder dels entorns virtuals no acaba aquí. Durant la seva tesi, Pierre Bourdin va anar un pas més enllà i va estudiar com, una vegada creada la connexió amb l'avatar virtual, també es podien generar experiències extracorporals, és a dir, fer sentir a la persona que abandonava el seu propi cos, una experiència que en el món real només s'aconsegueix en esdeveniments molt traumàtics, com ara accidents, cirurgia cerebral o situacions pròximes a la mort, o amb l'ús d'algunes substàncies al·lucinògenes (totes, situacions molt difícils de replicar). Per tant, això ha permès als investigadors començar a comprendre com funcionen les experiències extracorporals en el cervell.

En aquest sentit, Bourdin acaba de publicar un article en obert —juntament amb investigadors d'altres països europeus i d'Amèrica del Nord— en què analitza la firma cerebral de les experiències extracorporals induïdes per realitat virtual. "La tecnologia ens dona la possibilitat de simular aquestes experiències d'una forma realista que provoca les mateixes conseqüències en el cervell que s'observen en els casos reals", assenyala Bourdin. "Això ens permet, en primer lloc, estudiar aquest fenomen, perquè des del punt de vista científic hi ha força controvèrsia sobre aquest tema i no se sap exactament què provoca aquesta sensació d'estar fora del teu propi cos, encara que es reporta en totes les cultures i localitats de la Terra, i, en segon lloc, desenvolupar diferents aplicacions terapèutiques", afegeix l'expert.