Cerca del 70 % de los menores de edad y jóvenes adultos que se enfrentan al sistema de justicia por haber cometido algún delito tienen dificultades graves del lenguaje que afectan sus capacidades de comprensión y de expresión. Este trastorno grave los deja indefensos o sin derechos de defensa plenos y, en consecuencia, expuestos a penas más duras que los individuos sin esta patología.

La mayoría de estos menores no están diagnosticados, por lo que tanto ellos como el sistema judicial ignoran que sufren este trastorno. Esto hace que no puedan implementarse medidas ni recursos para ayudarlos a comprender y enfrentarse mejor al proceso en el que están inmersos.

En este sentido, y con el objetivo de poner remedio a esta situación, se acaba de emprender un proyecto a escala europea con participación de la UOC que pretende, precisamente, promover que los chicos y chicas que llegan al sistema judicial puedan acceder a un juicio justo; esto quiere decir que sean capaces de entender por qué se los está juzgando y de responder en consecuencia, dado que los procesos judiciales se basan en procedimientos que requieren un alto nivel de capacidad verbal.

"Son personas a las que les cuesta incluso entender frases cortas; por lo tanto, imaginémoslas sometidas a lenguaje retórico y complejo como el legal, que tantas dificultades genera en individuos sin este problema para comprender la información que se les da en este contexto", apunta el experto en logopedia Alfonso Igualada , doctor en ciencias del lenguaje, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC e investigador del Grupo de Investigación en Cognición y Lenguaje (GRECIL – UOC/UB) , adherido al Neurodevelop eHealth Lab del eHealth Center de la UOC.