Prop del 70 % dels menors d'edat i joves adults que s'enfronten al sistema de justícia per haver comès algun delicte tenen dificultats greus del llenguatge que afecten les seves capacitats de comprensió i d'expressió. Aquest trastorn greu els deixa indefensos o sense drets de defensa plens i, en conseqüència, exposats a penes més dures que els individus sense aquesta patologia.

La majoria d'aquests menors no estan diagnosticats, per la qual cosa tant ells com el sistema judicial ignoren que pateixen aquest trastorn. Això fa que no es puguin implementar mesures ni recursos per ajudar-los a comprendre i enfrontar-se millor al procés en què estan immersos.

En aquest sentit, i amb l'objectiu de posar remei a aquesta situació, s'acaba d'endegar un projecte a escala europea amb participació de la UOC que pretén, precisament, promoure que els nois i noies que arriben al sistema judicial puguin accedir a un judici just; això vol dir que siguin capaços d'entendre per què se'ls està jutjant i de respondre en conseqüència, atès que els processos judicials es basen en procediments que requereixen un alt nivell de capacitat verbal.

"Són persones a les quals els costa fins i tot entendre frases curtes; per tant, imaginem-les sotmeses a llenguatge retòric i complex com el legal, que tantes dificultats genera en individus sense aquest problema per comprendre la informació que se'ls dona en aquest context", apunta l'expert en logopèdia Alfonso Igualada , doctor en ciències del llenguatge, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i investigador del Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge (GRECIL – UOC/UB) , adherit al Neurodevelop eHealth Lab de l’eHealth Center de la UOC.