Los precios asequibles, la posibilidad de aprender desde cualquier lugar en un horario flexible, la comodidad y la experiencia lúdica que ofrecen son algunas de las causas de su expansión. "El paso del ordenador al móvil es el cambio de formato más determinante de estas academias, porque implica ciertas cosas, como por ejemplo implementar la ludificación", apunta Hopkins. "En este sentido, un elemento motivador de estas apps es que a medida que avanzas vas ganando premios e insignias. Es un recurso que mejora la experiencia porque, desde mi punto de vista, los ejercicios que ofrecen son, en general, bastante aburridos", añade.

Ahora bien, la gran pregunta es si las apps pueden sustituir el aprendizaje tradicional a la hora de ayudarnos a dominar todas las facetas del idioma —la correcta comprensión, la conversación y la expresión escrita— desde la primera toma de contacto con la lengua hasta un nivel de cierta complejidad. "Desde el momento en que se empezaron a comercializar los CD para estudiar en casa, lo que realmente incorporaban los programas era una serie de ejercicios que iban muy bien, pero que al final eran lo que se conoce como workbooks digitalizados. Simplemente, en vez de tener que esperar a que un profesor los corrigiera, te daban la respuesta", señala Hopkins. "El problema era que se vendía como el método para aprender el idioma, sin necesitar nada más. Y esto era mentida entonces, y lo continúa siendo ahora con este tipo de aplicaciones", afirma el profesor.

Hopkins considera que las apps y sus ejercicios "podrían ser un buen complemento al aprendizaje en una clase más convencional, con un profesor", pero subraya que el gran problema que presentan es que, desde un punto de vista metodológico, se basan en planteamientos "muy antiguos", como por ejemplo "la repetición o la traducción". De hecho, uno de los ejercicios que más se repiten en Duolingo es la traducción de frases del idioma nativo al idioma que se está estudiando. "Es como se enseñaban las lenguas en el siglo XIX", bromea Hopkins, que apunta que la repetición "en la metodología actual de la enseñanza de lenguas se usa muy poco".

Hoy en día, la investigación en educación valora otras cuestiones a la hora de enseñar idiomas. Hopkins destaca, por ejemplo, la metodología que se utiliza en la UOC, denominada task-based language learning (aprendizaje de idiomas basado en tareas), que no se centra en el estudio de la estructura de una lengua, sino en poner en práctica la comunicación a través de tareas que se implementan en las aulas virtuales de la universidad, y que fomentan los intercambios entre los alumnos. Ya sea de forma escrita u oral, en un foro virtual de debate o a través de vídeos pregrabados, siempre se busca establecer una conversación entre las partes. "Pienso que, hoy por hoy, para llegar a aprender correctamente un idioma no se puede eliminar por completo este intercambio entre personas", dice, pero admite que "un reto que debemos resolver es introducir más elementos de ludificación en nuestros sistemas, para motivar a los estudiantes y prevenir el abandono".

El futuro de las apps, ligado a la IA

A pesar de ello, para la mayoría de los expertos, las apps pueden ser un muy buen punto de entrada a un idioma. Permiten realizar ejercicios sencillos para principiantes y ayudan a tomar contacto y aprender algunas cuestiones básicas antes de un viaje, por ejemplo. "Después llega un punto en el que necesitas algo más, y su gran limitación en estos momentos es la producción", afirma Hopkins. "Ahora mismo, tú no puedes escribir un texto en un idioma extranjero, enviarlo y que la app te haga llegar su retorno personalizado. Sí que puedes escribir alguna frase o rellenar un hueco, pero realmente no puedes comunicar. Todavía no pueden ponerse en práctica habilidades comunicativas", valora.

No obstante, la próxima generación de aplicaciones de aprendizaje de idiomas se intuye muy cerca, y se fundamentará en los avances de la inteligencia artificial. "Hasta ahora se ha dado muchísima publicidad al hecho de que estas apps son interactivas, y lo son en el sentido de que te pueden decir si una respuesta es correcta o no. Pero no existe interacción a escalas algo más complejas, en cuanto a producción de textos o en la conversación, la interacción oral en la que la contraparte te responde", dice. "Este es el gran reto de las aplicaciones y creo que, en un futuro no muy lejano, gracias a la IA, permitirán al estudiante comunicarse mediante la producción de un texto original y ofreciéndole una respuesta", concluye, y vaticina que "quizás, en un futuro próximo podremos pedir a los estudiantes que practiquen algún ejercicio de este tipo con la máquina".