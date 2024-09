En las últimas décadas, la soledad se ha convertido en un problema social de especial relevancia. Los sentimientos causados por esta emoción, en los casos en los que no es deseada, afectan de forma directa al bienestar psicológico de las personas y están relacionados con un mayor riesgo de aislamiento, una pérdida de la calidad de vida, una reducción de la salud e incluso un incremento de la mortalidad. Este contexto se agrava aún más en el caso de las personas mayores, ya que son un colectivo social especialmente vulnerable ante este fenómeno.

Un equipo de investigadoras de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha realizado una revisión de estudios sobre la capacidad de los asistentes de voz para reducir los sentimientos causados por la soledad no deseada en personas mayores. "El principal objetivo de nuestro trabajo era examinar los indicadores existentes sobre el impacto del uso de los asistentes de voz en la soledad de los mayores. Queríamos saber si estos dispositivos pueden ser una herramienta efectiva para abordar esta problemática creciente en la sociedad actual", apunta Elena Castro, estudiante del programa de doctorado de Salud y Psicología de la UOC y autora principal de esta revisión, junto con Modesta Pousada y Eulàlia Hernández , profesoras de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, y todas ellas investigadoras del grupo Behavioural Design Lab del eHealth Center de la UOC .

Se estima que solamente en España existen cerca de tres millones de personas mayores que sufren soledad no deseada de algún modo, según los cálculos del programa Siempre Acompañados, de la Fundación "La Caixa". De hecho, la soledad no deseada es un problema social creciente, especialmente ante el envejecimiento de la población, cuyas consecuencias van mucho más allá de los aspectos sociales. Los recientes cálculos realizados por la Fundación ONCE cifran en más de 14.000 millones de euros anuales los costes de la soledad no deseada en España, lo que representa el 1,17 % del producto interior bruto (PIB) de España.