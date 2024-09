Beneficis dels assistents de veu davant la solitud

Després de la revisió, les expertes van constatar que el 85 % dels estudis analitzats concloïen que l'ús d'aparells havia contribuït directament a la reducció de la solitud. "L'ús dels assistents de veu comercials en la vida quotidiana de les persones grans pot tenir un paper positiu en el benestar psicològic i contribuir significativament a millorar la seva salut mental, pel fet de mitigar els sentiments de solitud", detalla Castro. En concret, alguns dels participants en els estudis van definir els assistents de veu "com una amiga o una persona de companyia", i s'hi van referir com "un ésser humà". Aquest aspecte és essencial, ja que els assistents de veu no solament proporcionen una sensació d'interacció social, sinó que també poden oferir un suport emocional perceptible, especialment per als adults de més edat que experimenten aïllament prolongat.

D'aquesta manera, tot i que la interacció no sigui física, el simple fet de tenir una "presència" que respon i ofereix suport en el dia a dia pot generar una connexió emocional significativa que pot reduir la percepció de solitud i fomentar el benestar. A més, aquest tipus d'interacció pot alleujar l'angoixa associada a l'aïllament i millorar l'estabilitat emocional de la gent gran. Així, aquesta tecnologia pot ajudar a fer que les persones grans se sentin més connectades i menys soles. Es tracta d'una mostra més de com les tecnologies emergents es presenten com un suport a explorar per facilitar la interacció social i potenciar certes tasques. En concret, aquests aparells poden facilitar la gestió de la vida diària a través de recordatoris, proporcionar un accés ràpid i fàcil a la informació i l'entreteniment, i fins i tot fer que la persona se senti acompanyada.

"No es tracta de substituir la interacció humana, sinó d'oferir una solució en situacions en les quals aquests sistemes puguin millorar la qualitat de vida", explica l'experta. No obstant això, encara hi ha barreres a l'hora d'implementar-los, com ara la falta de familiaritat amb la tecnologia, la resistència al canvi i la desconfiança. "A això s'hi suma la necessitat de personalitzar els assistents per adaptar-se a les necessitats individuals, a més de millorar la seva capacitat per mantenir converses complexes", afegeix.

Per aquest motiu, són fonamentals la formació i la capacitació específica dels usuaris perquè puguin fer servir aquesta mena de dispositius de manera efectiva i els puguin incorporar a la vida diària. Actualment, prop de l'11% de la població espanyola utilitza assistents virtuals de veu a vegades, tal com indiquen les dades proporcionades per l' Associació per a la Recerca de Mitjans de Comunicació (AIMC). Aquestes xifres augmenten any rere any en les llars espanyoles.

Riscos de la solitud

La solitud no desitjada és un problema de salut, en alguns casos catalogat com a trastorn, que té conseqüències importants en la qualitat de vida de les persones que la pateixen, especialment en relació amb la salut mental i psíquica.

D'aquesta manera, la solitud incrementa el risc de patir i agreujar altres malalties i patologies, com ara l'estrès, l'ansietat, la depressió o els trastorns del son. Fins i tot pot dificultar l'adherència al tractament dels pacients que tenen altres malalties. "L'Organització Mundial de la Salut ja considera que la solitud és un problema de salut pública, i destaca el greu impacte que té en la salut física i mental, la qualitat de vida i l'esperança de vida dels adults de més edat. A més, la solitud s'associa a problemes com la depressió, l'ansietat i una deterioració cognitiva més ràpida", assenyala l'experta, que subratlla la necessitat urgent d'abordar aquesta problemàtica.

Davant aquest repte, els assistents de veu ofereixen una solució prometedora. Els models comercials disponibles per al públic general no solament faciliten les tasques quotidianes i ofereixen recordatoris, sinó que també proporcionen entreteniment i accés ràpid a la informació, i permeten mantenir la comunicació amb familiars i amics. Totes aquestes funcions poden ajudar a reduir els sentiments de solitud i millorar la qualitat de vida de les persones grans.

"Els assistents de veu disponibles al mercat tenen un potencial significatiu per ajudar a reduir la solitud dels adults d'edat avançada, sempre que vagin acompanyats d'una formació i una accessibilitat adequades que permetin integrar l'ús d'aquestes tecnologies, adaptar-les a les necessitats individuals i combatre la desconfiança que generen les noves tecnologies en les persones grans per maximitzar-ne l'eficàcia", conclouen les autores. No obstant això, cal fer més estudis per potenciar els beneficis d'aquests dispositius i analitzar-ne els possibles riscos, a més de les consideracions ètiques del fet de recórrer a aquesta mena de tecnologies per combatre la solitud de les persones.

Aquesta iniciativa de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar, i 10, reducció de les desigualtats.