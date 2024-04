Medidas para impulsar el multilingüismo

Este impulso de la ciencia abierta para la recuperación del uso otros idiomas en la ciencia ha dado lugar a iniciativas como la guía de buenas prácticas de la COAR (Confederation of Open Access Repositories) para la gestión de contenidos multilingües y en lengua no inglesa de los repositorios, que ha sido traducida recientemente al catalán y al castellano, gracias al apoyo del grupo operativo de Ciencia Abierta de la UOC. Este documento recoge una serie de consejos en ámbitos como, por ejemplo, la mejora de la descubribilidad de contenidos en lengua no inglesa, el cuidado de contenidos multilingües en los repositorios o la admisión de traducciones.



Para López-Borrull también se deben tomar medidas institucionales en cuanto a la evaluación de la investigación para conseguir que sea "eficiente" publicar en cualquier idioma. "Tenemos que conseguir que cuando se evalúe la investigación no se diga que no tiene valor porque no está publicada en inglés. Es decir, que la lengua escogida no pueda penalizarte en ningún momento en la progresión académica y científica. Debemos ser conscientes de que el impacto científico también se puede tener en la propia proximidad, en la comunidad a la cual prestamos servicio", explica.



Recientemente, ha tenido lugar un movimiento en este sentido con el cambio en el criterio de valoración preferente de los artículos en inglés para los Sexenios de Investigación de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) ANECA de 2023, según el cual "se promoverá la investigación en las lenguas oficiales de los territorios, razón por la cual las aportaciones en español o en otras lenguas cooficiales no se podrán considerar un demérito".



Potenciar el ecosistema de revistas científicas en lenguas autóctonas

Para la profesora de los Estudios de Artes y Humanidades e investigadora del grupo de investigación Lengua, cultura e identidad en un mundo global (IDENTICAT), Maite Puigdevall, estos cambios se deben acompañar de medidas de apoyo a las revistas científicas en lenguas autóctonas. "Actualmente, el sistema nos empuja a publicar en inglés y esto dificulta que el ecosistema de revistas científicas dentro del país pueda lograr altos niveles de calidad. Es una rueda: si no incentivas las publicaciones de calidad alta que incitan a las revistas a establecer los sistemas de mejora interna necesarios para ir escalando en la calidad, no tendrán público suficiente; y si los investigadores dejan de publicar en catalán, estas revistas tampoco podrán hacer este camino. Por lo tanto, todo el sistema, también los científicos, tenemos la responsabilidad de que las revistas científicas catalanas puedan transitar este camino", subraya.



En este sentido, apunta que la reflexión sobre en qué lengua publicar los resultados de la investigación debe tener lugar desde el comienzo de la investigación. "Se debe pensar muy bien en qué conversación te quieres insertar en cada momento, sea en catalán, en inglés o en castellano, porque cada revista conversa con lectores y comunidades científicas diferentes", señala.



Además, para la sociolingüista de la UOC, esta decisión también tiene implicaciones más profundas. "No es solo publicar en inglés, sino en el estilo de como se escribe en inglés, que es diferente de como se redacta en catalán, porque tenemos estilos diferentes de producir ciencia y producir conocimiento. Por lo tanto, lo que vemos es también una homogeneización hacia las producciones de conocimiento, que cada vez emulan el modelo productivo de conocimiento británico, inglés o americano. Y esto también, evidentemente, está empobreciendo las epistemologías —es decir, la manera de obtener los saberes", reflexiona.