Mesures per impulsar el multilingüisme

Aquest impuls de la ciència oberta per a la recuperació de l'ús d'altres idiomes en la ciència ha donat lloc a iniciatives com la guia de bones pràctiques de la COAR (Confederation of Open Access Repositories) per a la gestió de continguts multilingües i en llengua no anglesa dels repositoris, que ha estat traduïda recentment al català i al castellà, gràcies al suport del grup operatiu de Ciència Oberta de la UOC. Aquest document recull una sèrie de consells en àmbits com ara la millora de la descobribilitat de continguts en llengua no anglesa, la cura de continguts multilingües en els repositoris o l'admissió de traduccions.



Per a López-Borrull també s'han de prendre mesures institucionals pel que fa a l'avaluació de la recerca per aconseguir que sigui "eficient" publicar en qualsevol idioma. "Hem d'aconseguir que quan s'avaluï la recerca no es digui que no té valor perquè no està publicada en anglès. És a dir, que la llengua escollida no pugui penalitzar-te en cap moment en la progressió acadèmica i científica. Hem de ser conscients que l'impacte científic també es pot tenir en la pròpia proximitat, en la comunitat a la qual donem servei", explica.



Recentment, ha tingut lloc un moviment en aquest sentit amb el canvi en el criteri de valoració preferent dels articles en anglès per als Sexennis d'Investigació de la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI) ANECA de 2023, segons el qual "es promourà la recerca en les llengües oficials dels territoris, raó per la qual les aportacions en espanyol o en altres llengües cooficials no es podran considerar un demèrit".

Potenciar l'ecosistema de revistes científiques en llengües autòctones

Per a la professora dels Estudis d'Arts i Humanitats i investigadora del grup de recerca Llengua, cultura i identitat en un món global (IDENTICAT), Maite Puigdevall, aquests canvis s'han d'acompanyar de mesures de suport a les revistes científiques en llengües autòctones. "Actualment, el sistema ens empeny a publicar en anglès i això dificulta que l'ecosistema de revistes científiques dins el país pugui assolir nivells alts de qualitat. És una roda: si no incentives les publicacions de qualitat alta que esperonen les revistes a establir els sistemes de millora interna necessaris per anar escalant en la qualitat, no tindran públic suficient; i si els investigadors deixen de publicar en català, aquestes revistes tampoc podran fer aquest camí. Per tant, tot el sistema, també els científics, tenim la responsabilitat que les revistes científiques catalanes puguin transitar aquest camí", subratlla.



En aquest sentit, apunta que la reflexió sobre en quina llengua publicar els resultats de la investigació ha de tenir lloc des del començament de la recerca. "S'ha de pensar molt bé en quina conversa et vols inserir en cada moment, sigui en català, en anglès o en castellà, perquè cada revista conversa amb lectors i comunitats científiques diferents", assenyala.



A més, per a la sociolingüista de la UOC, aquesta decisió també té implicacions més profundes. "No és només publicar en anglès, sinó en l'estil de com s'escriu en anglès, que és diferent de com es redacta en català, perquè tenim estils diferents de produir ciència i produir coneixement. Per tant, el que veiem és també una homogeneïtzació cap a les produccions de coneixement, que cada vegada emulen el model productiu de coneixement britànic, anglès o americà. I això també, evidentment, està empobrint les epistemologies —és a dir, la manera d'obtenir els sabers", reflexiona.