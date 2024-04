¿Qué objetivos tienen en la Academia respecto a este tema?



un grupo de trabajo centrado en las mujeres y la ciencia y se intenta aplicar una perspectiva de género a casi todas las actividades que lleva a cabo. También la Academia trata de ser inclusiva en diversidad disciplinaria o geográfica. El hecho de haber celebrado en 2023 la ceremonia de entrada de nuevas académicas y académicos en Ciudad Real nos recuerda la necesaria reflexión sobre la descentralización universitaria.

En cuanto a la sostenibilidad, ¿cuáles son los mayores desafíos?

En mi opinión, la sostenibilidad no solo tiene que ver con el fomento de viajes en tren o transporte terrestre, sino también con la publicación de nuestra producción científica. A priori, el acceso abierto debería suponer un avance significativo hacia la sostenibilidad, la inclusión, la visibilidad, y la difusión y reproducibilidad del conocimiento. Sin embargo, la forma en la que se está implementando tiene consecuencias importantes que afectan, sobre todo, a las autoras y los autores, pero también a las usuarias y los usuarios. En este sentido, seguimos enfrentándonos a dos problemas principales: el poder creciente de un número muy reducido de editoriales que controlan una parte importante de la producción científica y sacan un beneficio económico del conocimiento que se pone en circulación a través de artículos, libros y capítulos de libro en acceso abierto; y la forma de evaluar a las investigadoras y los investigadores, penalizar las publicaciones que no han pasado una revisión por pares o que se han publicado directamente en repositorios en abierto, sin pasar por el "circuito" editorial tradicional, que las propias instituciones todavía no saben cómo valorar. Por otro lado, los proyectos que trabajan con datos tienen el enorme desafío de preservar sus investigaciones y que los resultados no queden obsoletos en un plazo corto de tiempo, a causa de los cambios tan rápidos a los que la tecnología nos tiene acostumbradas en los últimos años.

¿Qué retos encuentran los investigadores jóvenes en la actualidad?

Los dos retos principales son, a mi juicio, la poca estabilización del personal investigador y la escasa financiación, tanto pública como privada. Esto favorece, por un lado, que cada vez más profesionales abandonen la carrera investigadora o deban establecerse en otras partes del mundo ante la falta de oportunidades que ofrece nuestro país. Y, por otro, que la competencia sea cada vez mayor porque hay pocas posibilidades de estabilización y el elevado número de personas que empiezan la carrera académica y la proporción que consigue contratos permanentes es muy dispar, cada vez menor cuanto más se progresa en la carrera académica.

¿Qué consejo darías a quien inicia su carrera investigadora?

Mi caso es, sin duda, el de una investigadora que ha sido muy privilegiada y ha tenido condiciones óptimas para desarrollar su investigación, pero no es desde luego la realidad de la mayoría, en la que muchas personas que todavía no han podido consolidarse y siguen en situaciones muy precarias, han decidido interrumpir sus carreras y buscar otra salida profesional, o están sepultads por una carga docente tan importante que no pueden dedicarse a la investigación. En este sentido, uno de los valores más necesarios que la juventud investigadora debe poseer es la resiliencia, además de la pasión y el entusiasmo por su trabajo, la flexibilidad y las circunstancias familiares y personales necesarias que le permitan, si es necesario, poder trasladarse a otro país, y una cierta visión de las oportunidades de cada área y de la investigación que pueda atraer mayor financiación y que, a la vez, satisfaga los intereses propios.

¿Qué importancia tiene que se comunique la ciencia también a la sociedad?

Creo que en los últimos años la comunidad científica ha adquirido mayor conciencia en lo que respecta a la necesidad de acercar la ciencia a la sociedad. Los últimos desarrollos en IA y los riesgos que implica; el impacto de la pasada pandemia, con el cuestionamiento de algunas decisiones adoptadas por los científicos y los gobiernos; los efectos del cambio climático y sus posibles soluciones; los avances que se han hecho en el ámbito oncológico; los estudios sobre las fake news; las tensiones geopolíticas o los populismos crecientes han generado quizá el sentimiento entre la comunidad de científicos y, en particular, entre las generaciones más jóvenes, de que la ciencia debe explicarse más y mejor. La actividad científica debe ser más accesible a la sociedad para que pueda comprender y asimilar los cambios que se están generando y para que tenga una mirada más crítica sobre los retos del futuro. En este sentido, me parece que las y los jóvenes investigadores desempeñan un papel fundamental y es necesario facilitar que sus voces sean escuchadas y que se pueda diseminar una ciencia que es, tal vez, más activista y transformadora y que se quiere poner al alcance de todo el mundo.

¿Qué capacidad tiene la Academia de influir en las políticas científicas de los gobiernos?

olabora de manera frecuente con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Durante la pandemia, el Ministerio solicitó a la AJdE informes sobre cuestiones vinculadas al COVID-19 que académicas y académicos de la AJdE estaban trabajando en ese momento y es, por tanto, una cantera de enorme talento que puede proporcionar datos muy actualizados sobre investigación en curso en un amplio abanico de disciplinas. La Academia puede influir también en las políticas científicas que se dirimen en el gobierno central y en los autonómicos, así como enviar informes bien fundamentados sobre temas centrales para nuestra comunidad de científicas y científicos, como las acreditaciones a profesor, el acceso abierto de nuestra producción, las necesidades de financiación, o los sesgos de género.

¿Qué suponen en el ámbito personal los próximos cinco años en la Academia?

Las diez académicas y académicos que nos hemos incorporado nos hemos propuesto seguir el ejemplo de quienes nos precedieron y construir una Academia Joven de España, todavía más madura, que pueda ejercer, a través de la ciencia, su capacidad para transformar y construir una sociedad más justa, democrática, inclusiva y tolerante con la diferencia. En el ámbito personal, me gustaría contribuir a dar mayor visibilidad a las humanidades en los debates y las políticas científicas de nuestro país, así como impulsar las líneas de trabajo que he mencionado.