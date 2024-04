Quins objectius tenen a l'Academia respecte aquest tema?

un grup de treball centrat en les dones i la ciència i s'intenta aplicar una perspectiva de gènere a gairebé totes les activitats que duu a terme. També l'Academia intenta ser inclusiva en diversitat disciplinària o geogràfica. El fet d'haver celebrat el 2023 la cerimònia d'entrada de noves acadèmiques i acadèmics a Ciudad Real ens recorda la necessària reflexió sobre la descentralització universitària.

Quant a la sostenibilitat, quins són els majors desafiaments?

Al meu entendre, la sostenibilitat no només té a veure amb el foment de viatges amb tren o transport terrestre, sinó també amb la publicació de la nostra producció científica. A priori, l'accés obert hauria de suposar un avenç significatiu cap a la sostenibilitat, la inclusió, la visibilitat, i la difusió i reproduïbilitat del coneixement. No obstant això, la forma en la qual s'està implementant té conseqüències importants que afecten, sobretot, les autores i els autors, però també les usuàries i els usuaris. En aquest sentit, continuem enfrontant-nos a dos problemes principals: el poder creixent d'un nombre molt reduït de editorials que controlen una part important de la producció científica i treuen un benefici econòmic del coneixement que es posa en circulació per mitjà d'articles, llibres i capítols de llibre en accés obert; i la manera d'avaluar les investigadores i els investigadors, penalitzar les publicacions que no han passat una revisió per parells o que s'han publicat directament en repositoris en obert, sense passar pel "circuit" editorial tradicional, que les pròpies institucions encara no saben com valorar. D'altra banda, els projectes que treballen amb dades tenen l'enorme desafiament de preservar les seves recerques i que els resultats no quedin obsolets en un termini curt de temps, a causa dels canvis tan ràpids als quals la tecnologia ens té acostumades en els últims anys.

Quins reptes troben els investigadors joves en l'actualitat?

Els dos reptes principals són, al meu judici, la poca estabilització del personal investigador i l'escàs finançament, tant públic com privat. Això afavoreix, d'una banda, que cada vegada més professionals abandonin la carrera investigadora o hagin d'establir-se en altres parts del món davant la falta d'oportunitats que ofereix el nostre país. I, d'una altra, que la competència sigui cada vegada més gran perquè hi ha poques possibilitats d'estabilització i l'elevat nombre de persones que comencen la carrera acadèmica i la proporció que aconsegueix contractes permanents és molt dispar, cada vegada menor com més es progressa en la carrera acadèmica.

Quin consell donaries a qui inicia la seva carrera investigadora?

El meu cas és, sens dubte, el d'una investigadora que ha estat molt privilegiada i ha tingut condicions òptimes per desenvolupar la seva recerca, però no és per descomptat la realitat de la majoria, en la qual moltes persones que encara no han pogut consolidar-se i segueixen en situacions molt precàries, han decidit interrompre les seves carreres i buscar una altra sortida professional, o estan sepultades per una càrrega docent tan important que no poden dedicar-se a la recerca. En aquest sentit, un dels valors més necessaris que la joventut investigadora ha de posseir és la resiliència, a més de la passió i l'entusiasme pel seu treball, la flexibilitat i les circumstàncies familiars i personals necessàries que els permetin, si cal, poder traslladar-se a un altre país, i una certa visió de les oportunitats de cada àrea i de la recerca que pugui atreure major finançament i que, alhora, satisfaci els interessos propis.

Quina importància té que es comuniqui la ciència també a la societat?

Crec que en els últims anys la comunitat científica ha adquirit major consciència pel que fa a la necessitat d'acostar la ciència a la societat. Els últims desenvolupaments en IA i els riscos que implica; l'impacte de la passada pandèmia, amb el qüestionament d'algunes decisions adoptades pels científics i els governs; els efectes del canvi climàtic i les seves possibles solucions; els avenços que s'han fet en l'àmbit oncològic; els estudis sobre les fake news; les tensions geopolítiques o els populismes creixents han generat potser el sentiment entre la comunitat de científics i, en particular, entre les generacions més joves, que la ciència ha d'explicar-se més i millor. L'activitat científica ha de ser més accessible a la societat perquè pugui comprendre i assimilar els canvis que s'estan generant i perquè tingui una mirada més crítica sobre els reptes del futur. En aquest sentit, em sembla que les i els joves investigadors exerceixen un paper fonamental i cal facilitar que les seves veus siguin escoltades i que es pugui disseminar una ciència que és, tal vegada, més activista i transformadora i que es vol posar a l'abast de tothom.

Quina capacitat té l'Academia d'influir en les polítiques científiques dels governs?

col·labora de manera freqüent amb el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Durant la pandèmia, el Ministeri va sol·licitar a l'AJdE informes sobre qüestions vinculades a la COVID-19 que acadèmiques i acadèmics de l'AJdE estaven treballant en aquest moment i és, per tant, un planter d'enorme talent que pot proporcionar dades molt actualitzades sobre recerca en curs en un ampli ventall de disciplines. L'Academia pot influir també en les polítiques científiques que es dirimeixen en el govern central i en els autonòmics, així com enviar informes ben fonamentats sobre temes centrals per a la nostra comunitat de científiques i científics, com les acreditacions a professor, l'accés obert de la nostra producció, les necessitats de finançament, o els biaixos de gènere.

Què suposen en l'àmbit personal els pròxims cinc anys a l'Academia?

Les deu acadèmiques i acadèmics que ens hem incorporat ens hem proposat seguir l'exemple dels qui ens van precedir i construir una Academia Joven de España, encara més madura, que pugui exercir, mitjançant la ciència, la seva capacitat per transformar i construir una societat més justa, democràtica, inclusiva i tolerant amb la diferència. En l'àmbit personal, m'agradaria contribuir a donar major visibilitat a les humanitats en els debats i les polítiques científiques del nostre país, així com impulsar les línies de treball que he esmentat.