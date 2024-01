¿Qué otros temas están investigando en Child Tech Lab?

En el grupo aplicamos la tecnología avanzada, como la IA, para estudiar el comportamiento espontáneo de los niños mientras aprenden con la tecnología. Nos interesa identificar las características de los contenidos de mayor calidad y contribuir a mejorar los sistemas de clasificación de estos contenidos en base al desarrollo cognitivo y emocional infantil. Con esto, podemos ayudar a los educadores a seleccionar recursos eficaces para cada edad y para diferentes formas de aprendizaje (individual, en parejas o en grupo).

También estamos investigando cómo algunas experiencias con la tecnología pueden contribuir a desarrollar otras competencias o a reducir estereotipos. Por ejemplo, exploramos cómo reducir los estereotipos de género asociados a las STEAM, a partir de una intervención con robótica educativa en la etapa infantil. En general, las investigaciones que desarrollamos tienen una perspectiva de género.

Otra línea de investigación son los riesgos y las oportunidades del uso de los juegos digitales con elementos de inteligencia artificial, como por ejemplo el reconocimiento de expresiones emocionales que podrían permitir la personalización de la comunicación y del aprendizaje de las niñas y niños.

Una de nuestras características de las que estamos más orgullosas es que usamos diseños de investigación mixtos, no invasivos y en contextos naturales con niños y niñas de infantil, que no siempre es fácil. Además, las cuestiones éticas y la protección de datos asociadas a la investigación con y para niños son también temas centrales en nuestros estudios.

¿De dónde surge su interés en el uso de las tecnologías en los niños más pequeños?

En una asignatura de la carrera de Psicología Evolutiva que cursé en la Universidad "La Sapienza" de Roma, me llamó la atención que no existiera un puente entre los conocimientos sobre el desarrollo infantil y los contenidos digitales diseñados para cada edad. Los contenidos eran muy entretenidos, pero incomprensibles para los niños. El ritmo, el lenguaje y/o la complejidad de la historia no se adecuaban al desarrollo infantil. En el otro extremo, los contenidos digitales creados por educadores solían ser muy pobres y poco atractivos desde el punto de vista del diseño.

Además, tanto la producción como el estudio de contenidos digitales se solía realizar desde una visión adultocéntrica. Creo que tenemos el deber de reconocer a los niños y niñas como sujetos activos, capaces de expresar sus opiniones desde muy pequeños y participar en las investigaciones. Es cierto que desarrollar investigaciones con niños pequeños es extremadamente costoso en tiempo y recursos. Hemos visto que la tecnología avanzada puede ser de ayuda en este proceso, si bien sigue siendo una ayuda limitada en su precisión, que debe complementarse con metodologías más tradicionales.

¿Cuál es el perfil de los profesionales que forman Child Tech Lab?

Child Tech Lab se caracteriza por ser un entorno interdisciplinario e internacional. Todas tenemos en común el interés en aplicar los resultados de nuestras investigaciones a contextos educativos, la perspectiva de género y el uso de la tecnología. En el grupo participan expertos en diseño, educación e ingeniería, pero también psicólogos, metodólogos y comunicadores.

También solemos colaborar con otros grupos de investigación relacionados con la psicología del lenguaje o la visión por computador, y con una red de colaboradores internacionales. Trabajamos especialmente con colegas de Italia, Portugal, Estados Unidos, Colombia, Argentina y Brasil.