Què podem fer per prevenir-los?

Vivim en una societat digital en què tots, joves i adults, emprem la tecnologia diàriament per comunicar-nos, treballar, informar-nos i entretenir-nos. Les notícies que apareixen en alguns mitjans amplifiquen l'estat d'alarma i no sempre ajuden a enfocar l'atenció en les solucions.

La formació dels menors és possiblement l'única manera de prevenir aquests riscos.

Què poden aportar les TIC als nens més petits en diferents contextos (escola, família, etc.)?

Els menors mostren un gran interès cap als continguts digitals i, si s'aprofita bé, la tecnologia pot ser una eina molt eficaç per aprendre de manera col·laborativa. Els professors d'educació infantil ja empren en les seves classes aplicacions mòbils per crear, explorar el medi i entrenar la capacitat de solució de problemes dels seus estudiants.

Els continguts de qualitat (videojocs, curtmetratges, contes interactius, aplicacions mòbils) poden proporcionar una font d'entreteniment i aprenentatge compartit, i poden ser un recurs més per realitzar també activitats en família amb els nens i nenes, entre germans, avis, etc.

Com afectarà l'ús de la intel·ligència artificial en el desenvolupament i l'educació dels nens?

Anticipar el que ens espera d'aquí a cinc o deu anys és complicat, perquè la tecnologia evoluciona a un ritme trepidant. Per exemple, s'ha incrementat el nombre d'adolescents i joves que es realitzen un augment de llavis perquè estan acostumats a fer servir filtres a les fotos i no es reconeixen del tot en la seva imatge no digital. Això hauria estat difícil preveure-ho.

Hi ha també moltes aplicacions positives en educació que s'estan començant a apreciar, com la personalització de l'aprenentatge: les tasques no seran les mateixes per a tota la classe, sinó específiques per a cada estudiant, atenent les seves dificultats, les actituds i fins i tot els gustos personals.

Amb la ràpida difusió de la realitat augmentada o d'eines d'intel·ligència artificial, que anirem incorporant aviat, hem d'assegurar-nos que els futurs ciutadans tinguin coneixements i competències transversals per fer front a una societat en contínua transformació.

En el projecte App2five s'han investigat les aplicacions per a nens menors de sis anys. Què hem de tenir en compte en triar una aplicació per a un nen d'aquesta edat?

Observem que les aplicacions educatives més valorades pels nens i nenes van ser les que s'adaptaven al seu nivell de coneixements i a la seva experiència d'usuari, les que presentaven una estètica senzilla i un bon disseny, i les que, a més, evitaven reiterar emocions negatives, per exemple, proporcionant només un retorn amb un valor neutre (indicant l'error) o positiu (motivador).

Altres elements que cal tenir en compte són l'absència d'enllaços externs i anuncis que interrompen la interacció i augmenten el risc de compres involuntàries, així com els continguts nocius no explícits. Per exemple, en el projecte vam analitzar el contingut de moltes aplicacions educatives i, si bé no hi vam detectar continguts explícits sexuals o violents, sí que en vam trobar algunes que presentaven i reforçaven estereotips de gènere o ètnics.

Quines recomanacions donarien en el cas de l'ús de la televisió? Al Child Tech Lab també han analitzat sèries de televisió per als més petits.

Els nens cada vegada veuen menys la televisió. Des dels quatre anys passen poc més de tres hores i mitja a la setmana realitzant aquesta activitat. Però els serveis de vídeos a la carta, així com les plataformes d'intercanvi per veure diferents continguts (YouTube o TikTok), estan augmentant.

Les recomanacions per promoure hàbits d'ús saludables de la televisió, així com de les altres pantalles que fem servir a casa, no han canviat gaire en les últimes dècades. Les més importants des del meu punt de vista són: desenvolupar l'esperit crític dels nens, ser models en l'ús de les pantalles, acordar el temps, però també els espais d'ús (al menjador, no a l'habitació), i seleccionar continguts de qualitat, adequats a l'edat i als valors que volem transmetre.

Aquí, però, hi ha un problema: la classificació de l'audiència es basa únicament en l'absència de continguts explícits i inadequats. Si una sèrie de televisió o un videojoc no presenta escenes de sexe, droga o violència, es classifica com a "per a nens" o "per a tots els públics", sense tenir en compte les diferències entre un nen de quatre anys i un de sis. Cal començar a canviar aquest sistema per classificar els continguts tenint en compte les característiques del desenvolupament infantil en cada etapa.

Les xarxes socials o els mitjans digitals perpetuen molts estereotips de gènere. Com es reprodueixen aquests estereotips i què es pot fer per evitar-los?

Els estereotips associats al gènere es consoliden ja en edats molt primerenques, abans dels cinc anys. L'educació socioemocional que treballen les escoles des d'infantil és fonamental per a la construcció de la identitat de l'ésser humà i les seves relacions socials. El mateix passa amb la identitat digital i la interacció en línia amb els altres.

Com aprenen els nens i els joves a comportar-se de manera empàtica i respectuosa en un context digital?

Crec que l'educació mediàtica continua sent una assignatura pendent en l'educació pública actual, tot i que les famílies estan exercint molta pressió perquè es realitzi un canvi en aquesta direcció al més aviat possible.