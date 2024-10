El profesor de Bellas Artes Mark Farid , primer artista residente en la Universitat Oberta de Catalunya ( UOC ), presentará su último proyecto, Invisible Voice , en el campus del Poblenou de la universidad a finales de octubre como parte del simposio Exploring the intersections of Arts, Science, Technology and Society as catalysts for change ('Explorando la intersección entre el arte, la ciencia, la tecnología y la sociedad como catalizadores del cambio') de S+T+ARTS. Esta exposición pone fin a la residencia del artista, que ha contado con el apoyo de Hac Te (Hub de Arte, Ciencia y Tecnología de Barcelona), centro regional que acoge el consorcio S+T+ARTS in the City en el que se enmarca el proyecto. Con el apoyo de la Comisión Europea, el programa invita a artistas a abordar retos regionales a través de la creatividad y la tecnología. Farid , artista digital británico y profesor de Bellas Artes en la Central Saint Martins , University of the Arts de Londres, es conocido por su trabajo innovador sobre la identidad digital, la democracia y la transparencia empresarial. Invisible Voice continúa la exploración del artista sobre estos temas a través de medios interactivos para repensar una democracia dirigida por la ciudadanía.

¿Cómo ha sido tu experiencia como primer artista residente en la UOC?

Ha sido maravillosa. Hac Te me ha apoyado muchísimo y me ha proporcionado todo lo que necesitaba. La UOC me ha brindado un espacio y el acceso a investigadores brillantes. Viajar a Barcelona una vez al mes me ha permitido conocer a gente diversa y adquirir nuevas perspectivas. Curiosamente, muchos investigadores de la UOC trabajan en temas relacionados entre ellos, como el aumento del nivel del mar y la deforestación, pero no parecen estar conectados. Llenar estos vacíos ha sido gratificante.

En cuanto a por qué acepté, sí, la financiación era buena, pero Invisible Voice encaja perfectamente con la historia sindical y activista de Barcelona, que es vital para mi investigación. Estoy explorando cómo podemos "sindicalizar" a las personas, no solo a los trabajadores, y Barcelona es un telón de fondo ideal.

¿Qué pueden esperar de la exposición en el campus del Poblenou las personas que la visiten?

La exposición mostrará el componente de arte interactivo de Invisible Voice, que se presentó en Ars Electronica y también estará en Portugal. Cuenta con un panel publicitario que escanea a las personas al pasar por delante y detecta las marcas o productos que llevan encima (por ejemplo, reconoce las dos lentes de un iPhone). Entonces saca temas relacionados con esa marca, como el cambio climático o los derechos laborales, y muestra titulares de noticias relacionadas.

También muestra un gráfico de red que vincula a la empresa en cuestión con personas y organizaciones clave, junto con puntuaciones de prácticas éticas. La aplicación móvil y la extensión del navegador ofrecen información similar sobre las empresas para fomentar la acción colectiva.