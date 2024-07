Inconvenientes y propuestas de mejora

No todo son ventajas. En el estudio se reconoce que uno de los inconvenientes más habituales es la pérdida del "factor humano". Así mismo, si para los más jóvenes no es tan estresante, el documento reconoce que "no todas las personas están preparadas para utilizar medios tecnológicos y telemáticos, ya sea por capacidad, preparación, posibilidades, igualdad de oportunidades o accesibilidad". "Todavía hay alguna resistencia a utilizar las nuevas tecnologías en la resolución de conflictos", afirma Gil. Además, la autora apunta que la protección de datos y la preservación de la confidencialidad son algunos de los elementos críticos que requieren de una especial atención.

Como primer paso para asegurar el éxito de la mediación, tanto si es virtual como presencial, el informe manifiesta la importancia de una correcta configuración normativa. En concreto, se concluye que "es necesario establecer reglas e instituciones que proporcionen el apoyo legal necesario para que la protección de los derechos de la ciudadanía sea eficaz". El informe desarrolla una serie de pautas para llevar a cabo la mediación electrónica y algunas consideraciones para promover su uso.

Por último, el estudio de la UOC y el Centro de Mediación de Cataluña propone "elaborar una guía disponible para la ciudadanía respecto a la gestión y administración en línea de los conflictos por medio de la mediación, en la que se ofrezcan asesorías y se recomienden plataformas y herramientas técnicas para ponerlas en práctica eficazmente". El objetivo último es "entender que la tecnología es una herramienta más para la gestión de los conflictos y saber cuándo y cómo aplicarla", concluye la profesora de la UOC.

El Estudio sobre el número de mediaciones electrónicas en Cataluña y los aspectos para desarrollarlas con éxito ha sido elaborado por Ayllen Gil Seaton, y ha contado con la colaboración del mediador de conflictos Josep Maria Corominas y con la coordinación de Xavier Pastor Pérez , profesor de la UOC, experto en la resolución de conflictos públicos y sociales y director de la Cátedra para la Resolución de Conflictos, Mediación y Transformación Digital de la UOC.

Este trabajo de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 16 de la ONU: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.