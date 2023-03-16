Viajar en avión puede ser altamente estresante para las personas autistas. Los aeropuertos a menudo resultan desbordantes: colas y acumulaciones de gente, prisas, imprevistos y retrasos, cambios de temperatura, olores intensos de perfumes en el paso por el duty free, secamanos ruidosos en los baños y exceso de interacción con el personal en los controles de seguridad y de pasaportes con poca experiencia en el acompañamiento al colectivo autista. Estos son algunos de los factores que los llevan a experimentar niveles de estrés elevados durante todas las fases del trayecto, desde la planificación en casa hasta la llegada al destino final. Y generan una sobrecarga sensorial y sostenida que puede agotar sus funciones ejecutivas durante horas o días.

Esta es una de las conclusiones de un estudio pionero liderado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universitat Rovira i Virgili (URV) que busca transformar el transporte aéreo para convertirlo en un sector verdaderamente inclusivo. El proyecto Pathways to Stress-Free Air Travel for Autistic Passengers (PATHS), financiado por la convocatoria UOC Research Accelerator 2025, ha recogido las experiencias de más de 300 personas autistas adultas y familias de Cataluña para identificar los retos específicos que afrontan durante los desplazamientos aéreos y proponer soluciones prácticas y aplicables para la industria.

Estrés acumulativo durante todo el proceso de viaje

Los resultados preliminares de la encuesta muestran que, a diferencia de la población general, en que el estrés suele disminuir después de superar el control de seguridad, las personas autistas mantienen niveles altos de malestar de manera constante a lo largo de todo el trayecto. Los picos de estrés más elevados se concentran en la fase de preparación y durante el aterrizaje, pero el nivel de tensión se mantiene estable hasta la llegada, en un efecto de bola de nieve acumulativa.

Las personas autistas representan entre un 1 y un 3 % de la población. Aun así, se enfrentan a un entorno que a menudo no es accesible por falta de conocimiento y formación de accesibilidad específica, explica el Dr. Pere Suau Sánchez, catedrático de gestión del transporte aéreo de la UOC y coinvestigador principal del proyecto. "Es la primera investigación que considera el enfoque puerta a puerta —desde la preparación del viaje hasta el destino final— en viajes de personas autistas. Además, consideramos varios perfiles de personas autistas —hombres, mujeres, niños y niñas—, cuando hasta ahora la mayoría de los estudios se han centrado mayoritariamente en los niños y las familias".

El catedrático explica que la idea nació de un equipo multidisciplinario, que combina gestión, psicología y arquitectura, para apoyar al colectivo autista, aprovechando un aumento del interés del sector de la aviación a la hora de considerar las capacidades invisibles: "Queremos contribuir con una guía de referencia para los gestores aeroportuarios y las compañías aéreas", añade.

Cualitativamente, las familias y los adultos autistas reportan un desgaste que empieza mucho antes de llegar al aeropuerto y que se extiende más allá de la finalización del viaje. La Dra. Paula Morales Hidalgo, profesora lectora del Departamento de Psicología de la URV y coinvestigadora principal, subraya el enfoque ecológico del proyecto: "El autismo es una discapacidad psicosocial y a menudo invisibilizada. Esto hace que la persona autista tenga que hacer un esfuerzo constante para adaptarse a una sociedad pensada para la mayoría, en lugar de que sea el entorno quien se ajuste a sus necesidades. En esta investigación vamos más allá de la persona: no le pedimos que ella cambie o adquiera nuevas habilidades, sino que evaluamos cómo el contexto se adapta a sus necesidades y cómo puede mejorar este ajuste para ser realmente inclusivo. Todo ello, para eliminar barreras, garantizar la igualdad de oportunidades y mejorar su bienestar".