Un año más, la UOC y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid organizan conjuntamente unas jornadas sobre arte bajo el nombre de Studium Generale . El encuentro, que tendrá lugar los días 12 y 13 de junio en este museo de la capital española, tiene como objetivo formar una comunidad de especialistas en la práctica artística. Este año, quiere destacarse la importancia del papel de la mujer en la defensa de la tierra y de la lucha política, y lo harán con la participación de las artistas Marilyn Boror y María Sánchez.

El nombre de la jornada, Studium Generale , proviene de la designación del compendio de maestros durante la Edad Media. El evento contará con una programación que girará alrededor de los debates contemporáneos y que buscará animar a la práctica y la investigación de las disciplinas artísticas. Las actividades están dirigidas especialmente al estudiantado del grado de Artes de la UOC.

Encuentro de la comunidad universitaria más artística

La jornada del día 12 tendrá un carácter más interno e incluirá una dinámica participativa entre el estudiantado y el profesorado del grado de Artes con el objetivo de intercambiar ideas y reflexiones acerca del aprendizaje en línea del arte. Después, los estudiantes podrán disfrutar de unas visitas guiadas al Museo Reina Sofía.

El día 13 por la mañana habrá una clínica de proyectos donde se buscará que el estudiantado reflexione alrededor de su experiencia de creación artística. Con esta actividad se quiere crear un espacio donde compartir intereses y análisis al sacar adelante proyectos de investigación artística.

Activación y charla sobre las mujeres y la defensa de la tierra

Para finalizar la jornada, el día 13 por la tarde habrá un programa público donde se activará el trabajo de dos artistas que reflexionan sobre el papel de las mujeres alrededor de la defensa ecológica e identitaria. En el acto intervendrán las artistas Marilyn Boror y María Sánchez, que tratarán la problemática centrada en Guatemala y España, respectivamente.

Boror, nacida en Guatemala, es especialista en temáticas de resistencia indígena, memoria histórica, colonialismo y resistencia. Por su parte, Sánchez, de Ávila, trabaja en proyectos que reflexionan sobre las relaciones personales y la presencia.