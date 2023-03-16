La UOC i el Museu Reina Sofía posen en relleu l'art vinculat al paper de la dona en la defensa de la terraLes jornades, que se celebraran a Madrid els dies 12 i 13 de juny, busquen potenciar la investigació de les disciplines artístiques
Un any més, la UOC i el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofía de Madrid organitzen plegades unes jornades sobre art, enguany amb el nom de Studium Generale. La trobada, que tindrà lloc els dies 12 i 13 de juny en aquest museu de la capital espanyola, té com a objectiu formar una comunitat d'especialistes en la pràctica artística. Aquest any, es vol destacar la importància del paper de la dona en la defensa de la terra i de la lluita política, i ho faran amb la participació de les artistes Marilyn Boror i María Sánchez.
El nom de la jornada, Studium Generale, prové de la designació del compendi de mestres durant l'Edat Mitjana. L'esdeveniment comptarà amb una programació que girarà al voltant dels debats contemporanis i que buscarà animar a la pràctica i investigació de les disciplines artístiques. Les activitats estan dirigides especialment a l’estudiantat del grau d'Arts de la Universitat.
Trobada de la comunitat universitària més artística
La jornada del dia 12 tindrà un caràcter més intern i inclourà una dinàmica participativa entre l'estudiantat i el professorat del grau d'Arts amb l'objectiu d'intercanviar idees i reflexions al voltant de l'aprenentatge en línia de l’art. Després, els estudiants podran gaudir d'unes visites guiades al Museu Reina Sofía.
El dia 13 al matí hi haurà una clínica de projectes on es buscarà que l'estudiantat reflexioni a voltant de la seva experiència de creació artística. Amb aquesta activitat es vol crear un espai on compartir interessos i anàlisis a l'hora de tirar endavant projectes d’investigació artística.
Activació i conversa sobre les dones i la defensa de la terra
Per finalitzar la jornada, el dia 13 a la tarda hi haurà un programa públic on s’activarà el treball de dues artistes que reflexionen sobre el paper polític de les dones al voltant de la defensa ecològica i identitària. En l’acte hi intervindran les artistes Marilyn Boror i María Sánchez, que tractaran la problemàtica centrada a Guatemala i a l'Estat espanyol, respectivament.
Boror, nascuda a Guatemala, és especialista en temàtiques de resistència indígena, memòria històrica, colonialisme i resistència. Per la seva banda, Sánchez, d'Àvila, treballa en projectes que reflexionen al voltant de les relacions personals i la presència.