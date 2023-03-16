"Nuestro objetivo es generar conocimiento riguroso sobre el impacto de la tecnología en la sociedad y preparar a investigadores altamente cualificados que puedan ofrecer soluciones innovadoras a los grandes retos globales", explica David Masip, director de laEscuela de Doctorado de la UOCy coordinador del proyecto.

El programa se basa en una supervisión de excelencia, un fuerte énfasis en habilidades transferibles y una exposición al sector no académico, con estancias internacionales personalizadas para maximizar el impacto de la investigación y la visibilidad de los investigadores. Además, se centra especialmente en la monitorización y el desarrollo de planes de carrera individualizados para los doctorandos.

Una red de alianzas internacionales para fomentar la investigación interdisciplinaria

IN2TIC cuenta con el apoyo de once instituciones asociadas, incluyendo siete universidades y cuatro empresas tecnológicas, que facilitarán la transferencia de conocimiento entre el sector académico y el mundo empresarial. Entre las universidades colaboradoras, destacan el Instituto Alexander von Humboldt para Internet y la Sociedad (Alemania), la Universidad Estatal de Groninga (Países Bajos), el Instituto Politécnico de París (Francia), la Universidad de Cardiff (Reino Unido), la Universidad Concordia (Canadá) y la Universidad del Miño (Portugal). Estas colaboraciones permitirán a los doctorandos realizar estancias de investigación en centros internacionales y empresas del sector TIC.

IN2TIC se integra dentro de la oferta de doctorados de la UOC, que cuenta conseis programas propios:

Educación y TIC (E-learning)

Sociedad, Tecnología y Cultura

Salud y Psicología

Humanidades y Comunicación

Derecho, Política y Economía

Tecnologías de la Información y de Redes

Estos programas comparten un enfoque interdisciplinario que analiza el papel de las TIC en los distintos campos del conocimiento, y se alinean con la estrategia de innovación e investigación de la UOC, que actualmente cuenta con 405 estudiantes de doctorado en activo.

Un impulso a la investigación de la UOC y a su proyección internacional

La UOC, pionera en la educación en línea y con una sólida trayectoria en investigación sobre sociedad digital, lidera este proyecto con la voluntad de reforzar su posición como referente global en la investigación sobre los impactos de la tecnología en la sociedad.

"La obtención de esta financiación europea demuestra la solidez de nuestra propuesta y la capacidad de la UOC para atraer talento investigador de alto nivel", afirmaÀngels Fitó, rectora de la UOC. "A través de IN2TIC, no solamente avanzamos en la investigación sobre la sociedad digital, sino que también consolidamos nuestro compromiso con la formación de futuros líderes académicos y profesionales", añade.

Xavier Vilajosana, vicerrector de Investigación, Transferencia y Emprendimiento de la UOC, destaca la importancia estratégica del proyecto: "IN2TIC nos lleva a un nuevo estadio de madurez en nuestra formación doctoral. Este proyecto nos permitirá consolidar los estándares de excelencia en el acompañamiento de nuestros investigadores en una etapa clave de su desarrollo como científicos".

El programa se enmarca en la línea de trabajo de la UOC en investigación e innovación, que apuesta por potenciar la interdisciplinariedad y el impacto social de la investigación en cinco grandes ejes: aprendizaje en línea, tecnología ética y humana, transiciones digitales y sostenibilidad, cultura crítica, y salud digital y bienestar planetario.