La UOC obté 2,8 milions d'euros per a un programa de doctorat internacional sobre l'impacte social de les TICEl programa IN2TIC tindrà una durada de 60 mesos i atraurà 24 investigadors predoctorals d'arreu del món
IN2TIC té el suport d'onze institucions associades, incloent-hi universitats de prestigi i empreses del sector tecnològic
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha obtingut 2,8 milions d'euros de finançament del programa Horizon Europe - Marie Skłodowska-Curie COFUND per impulsar IN2TIC (Interdisciplinary International Training on ICT for Developing Societal Impact), un ambiciós programa de doctorat internacionali interdisciplinari que analitza els efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la societat.
IN2TIC començarà l'1 de gener de 2026, tindrà una durada de 60 mesos, i atraurà 24 investigadors predoctorals d'arreu del món. Els candidats seleccionats faran una estada formativa de 36 mesos per esdevenir investigadors i investigadores capaços d'afrontar reptes complexos relacionats amb l'impacte de les TIC en l'àmbit social, econòmic, polític i cultural. IN2TIC se centra en la interdisciplinarietat com a pilar fonamental de la recerca i la formació, i promou col·laboracions internacionals i intersectorials.
Un programa pioner en la recerca de l'impacte social de les TIC
La digitalització ha transformat radicalment totes les esferes de la vida quotidiana, des de l'educació i la salut fins a l'economia i la política. IN2TIC neix amb l'objectiu de formar una nova generació d'investigadors capaços de comprendre, analitzar i avaluar l'impacte de les TIC en aquests àmbits.
“L'obtenció d'aquest finançament europeu demostra la solidesa de la nostra proposta i la capacitat de la UOC per atreure talent investigador d'alt nivell”
"El nostre objectiu és generar coneixement rigorós sobre l'impacte de la tecnologia en la societat i preparar investigadors altament qualificats que puguin oferir solucions innovadores als grans reptes globals", explica David Masip, director de l'Escola de Doctorat de la UOC i coordinador del projecte.
El programa es basa en una supervisió d'excel·lència, un fort èmfasi en habilitats transferibles i una exposició al sector no acadèmic, amb estades internacionals personalitzades per maximitzar l'impacte de la recerca i la visibilitat dels investigadors. A més, es posa un accent especial en el monitoratge i el desenvolupament de plans de carrera individualitzats per als doctorands.
Una xarxa d'aliances internacionals per fomentar la recerca interdisciplinària
IN2TIC té el suport d'onze institucions associades, incloent-hi set universitats i quatre empreses tecnològiques, que facilitaran la transferència de coneixement entre el sector acadèmic i el món empresarial. Entre les universitats col·laboradores, destaquen l'Institut Alexander von Humboldt per a Internet i la Societat (Alemanya), la Universitat Estatal de Groningen (Països Baixos), l'Institut Politècnic de París (França), la Universitat de Cardiff (Regne Unit), la Universitat Concordia (Canadà) i la Universitat del Minho (Portugal). Aquestes col·laboracions permetran als doctorands fer estades de recerca en centres internacionals i empreses del sector TIC.
IN2TIC s'integra dins l'oferta de doctorats de la UOC, que disposa de sis programes propis:
- Educació i TIC (E-learning)
- Societat, Tecnologia i Cultura
- Salut i Psicologia
- Humanitats i Comunicació
- Dret, Política i Economia
- Tecnologies de la Informació i de Xarxes
Aquests programes comparteixen un enfocament interdisciplinari que analitza el paper de les TIC en els diferents camps del coneixement, i s'alineen amb l'estratègia d'innovació i recerca de la UOC, que actualment té 405 estudiants de doctorat en actiu.
Un impuls a la recerca de la UOC i a la seva projecció internacional
La UOC, pionera en l'ensenyament en línia i amb una sòlida trajectòria en recerca sobre societat digital, lidera aquest projecte amb la voluntat de reforçar la seva posició com a referent global en la recerca sobre els impactes de la tecnologia en la societat.
"L'obtenció d'aquest finançament europeu demostra la solidesa de la nostra proposta i la capacitat de la UOC per atreure talent investigador d'alt nivell", afirma Àngels Fitó, rectora de la UOC. "A través d'IN2TIC, no només avancem en la recerca sobre la societat digital, sinó que també consolidem el nostre compromís amb la formació de futurs líders acadèmics i professionals", afegeix.
Xavier Vilajosana, vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria de la UOC, destaca la importància estratègica del projecte: "IN2TIC ens porta a un nou estadi de maduresa en la nostra formació doctoral. Aquest projecte ens permetrà consolidar els estàndards d'excel·lència en l'acompanyament dels nostres investigadors en una etapa clau del seu desenvolupament com a científics".
El programa s'insereix en la línia de treball de la UOC en recerca i innovació, que aposta per potenciar la interdisciplinarietat i l'impacte social de la recerca en cinc grans eixos: aprenentatge en línia, tecnologia ètica i humana, transicions digitals i sostenibilitat, cultura crítica, i salut digital i benestar planetari.
UOC R&I
La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.
Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).
A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.