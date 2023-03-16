"La sostenibilidad y la digitalización pueden ser aliadas en todos los sectores de actividad"
Xavier Baraza, director de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC
Xavier Baraza es el director de los Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) y miembro del grupo de investigación DigiBiz, especializado en economía digital y modelos de negocio sostenibles. En esta entrevista, aborda los desafíos y oportunidades de las transiciones ecológica y digital, así como su incidencia en el mercado laboral y la estrategia empresarial.
¿Cómo valoras el impacto de la transición ecológica y digital en las empresas catalanas e internacionales?
La transición ecológica y digital está generando un impacto profundo y diverso en las empresas a escala global. En el ámbito ecológico, las empresas deben adaptarse a normativas cada día más estrictas sobre sostenibilidad, algo que inicialmente puede aumentar los costes, pero que ofrece oportunidades en un mercado con una demanda creciente de productos y servicios sostenibles. Esta adaptación no solo mejora la eficiencia en el uso de recursos y en la reducción de impactos, sino que también refuerza la reputación de marca.
En cuanto a la transición digital, las empresas están adaptándose, adoptando tecnologías como la automatización, la inteligencia artificial y las plataformas digitales para optimizar operaciones, reducir costes y transformar sus modelos de negocio. Este proceso facilita una mejor conectividad y colaboración con clientes y proveedores en un mundo globalizado, y abre nuevas oportunidades de negocio en áreas como el comercio, la logística o los servicios basados en datos.
¿Y en Cataluña, qué oportunidades y retos ves en este proceso?
En Cataluña, con un tejido de pequeña y mediana empresa, el impacto es especialmente notable, puesto que las empresas tienen que responder tanto a necesidades locales como a la competencia global. En este sentido, la cooperación local, el contacto internacional y el acceso a iniciativas nacionales y europeas son factores clave para potenciar la innovación y garantizar que estas transiciones se traduzcan en ventajas competitivas sostenibles.
La colaboración entre empresas, instituciones y administraciones es esencial para la transición ecológica. ¿Qué mecanismos pueden potenciar esta cooperación?
Para fomentar la colaboración en la transición ecológica, hacen falta mecanismos clave: foros de diálogo para intercambiar ideas y crear estrategias comunes, incentivos fiscales que motiven proyectos colaborativos, y acuerdos público-privados para impulsar infraestructuras verdes y de innovación. También es crucial la compartición de datos a través de redes digitales, regulaciones participativas que involucren empresas e instituciones, y la promoción de valores comunes que fomenten la concienciación y la responsabilidad ambiental. Estas acciones pueden crear sinergias y garantizar un progreso conjunto hacia la sostenibilidad.
Según datos recientes, la demanda de empleos relacionados con la sostenibilidad ha crecido un 17 % desde 2018 en Cataluña. Las llamadas profesiones verdes están en auge, pero todavía tienen una presencia moderada. ¿Cuáles son las más solicitadas actualmente y qué necesitamos para acelerar su expansión?
Las profesiones verdes están creciendo para impulsar una economía más sostenible, pero aún tienen una presencia limitada. Las más solicitadas incluyen especialistas en modelos de negocio sostenibles, economía circular, finanzas verdes, gestores en sostenibilidad o expertos en movilidad sostenible, entre otros. Estos profesionales son clave para avanzar hacia la sostenibilidad en sectores como la logística, el turismo o la agricultura.
¿Cómo puede reforzarse la presencia de estas profesiones en el mercado laboral? ¿Cuáles son los empleos verdes que más crecen?
Para acelerar la expansión de estas profesiones, hay que fomentar la formación especializada, ofrecer incentivos gubernamentales e impulsar la innovación tecnológica. También es esencial promover la conciencia pública y empresarial, crear políticas estrictas de sostenibilidad y apoyar el emprendimiento verde. Este enfoque integral no solo aumentará el empleo, sino que contribuirá a los objetivos globales de sostenibilidad.
La sostenibilidad y la digitalización a menudo se consideran incompatibles. ¿Qué ejemplos positivos destacarías para demostrar que pueden ser aliadas?
Pueden trabajar conjuntamente en varios sectores. Ejemplos como la agricultura inteligente, que utiliza sensores, drones e IA para optimizar recursos, muestran como la tecnología puede reducir el impacto ambiental. Otros casos incluyen las redes inteligentes para gestionar energía renovable, que mejoran la eficiencia, y la economía circular digitalizada, en la que las plataformas digitales facilitan la reutilización de materiales y el comercio de segunda mano. La movilidad sostenible, mediante aplicaciones de transporte compartido y vehículos eléctricos, también es un ejemplo claro de cómo la digitalización puede contribuir a la sostenibilidad.
¿Cómo pueden replicarse estos modelos en otros sectores?
Para replicar estos modelos es esencial promover la colaboración público-privada, la inversión en tecnología verde y la formación especializada. Las normativas que impulsan prácticas sostenibles también jugarán un papel clave en esta transición. Además, la sensibilización ciudadana será fundamental para consolidar la demanda de soluciones digitales que respeten el medio ambiente, con el fin de crear una balanza equilibrada entre tecnología y sostenibilidad.
Mirando al futuro, ¿qué sectores prevés que serán clave para los empleos verdes y la innovación?
Los sectores clave para los empleos verdes y la innovación incluyen la transición energética, la movilidad sostenible, la gestión de recursos naturales y la economía circular. En el marco del Pacto Verde Europeo, la creación de puestos de trabajo se concentrará en áreas como las energías renovables, con un aumento en la demanda de profesionales. También se prevé un crecimiento en la movilidad sostenible, así como en la economía circular, con la reutilización de materiales y la reducción de residuos. Además, la gestión de recursos naturales y la restauración ecológica, como la conservación de los ecosistemas y la protección del agua, será esencial para la sostenibilidad. Estas áreas, impulsadas por políticas verdes, crearán un mercado laboral con necesidad de nuevos perfiles profesionales más innovadores y verdes.
“El nuevo mercado laboral exige soft skills como el pensamiento crítico para liderar la transformación”
En un mundo cambiante, ¿cuáles son las competencias genéricas más solicitadas y cómo pueden incorporarse a los currículos académicos?
En el entorno profesional actual, pero también en el personal, las soft skills son cada día más necesarias. Entre las más demandadas encontramos la capacidad de adaptación, el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, la resolución de problemas y la inteligencia emocional, entre otros. Estas habilidades son esenciales para hacer frente a unos entornos laborales cada vez más cambiantes y desafiantes.
¿Por qué el desarrollo de soft skills, como la capacidad de adaptación y el pensamiento crítico, son clave en un mundo en transformación?
Las soft skills (competencias genéricas) como la capacidad de adaptación y el pensamiento crítico son esenciales en un mundo en constante transformación. Permiten a los profesionales afrontar entornos laborales dinámicos, resolver problemas complejos y complementar habilidades técnicas y de gestión en un mercado cambiante. Estas competencias son clave para trabajar en equipos diversos y globales, en los que habilidades como la empatía, la comunicación y la resolución de conflictos impulsan la colaboración y la innovación.
Frente a la automatización y la inteligencia artificial, habilidades humanas como la creatividad y la ética en la toma de decisiones son factores diferenciales. También son fundamentales para mantener la resiliencia ante el estrés y la incertidumbre, asegurando la productividad y motivación.
¿Cómo pueden prepararse mejor los profesionales para liderar estos procesos?
Para potenciar estas habilidades, hay que fomentar la formación continuada, trabajar en entornos diversos y reflexionar sobre experiencias para extraer aprendizajes. Las soft skills son determinantes para prosperar y liderar en un futuro lleno de retos y oportunidades.
¿Cómo es de importante el rol del liderazgo empresarial en este contexto de transición ecológica y digital?
Es esencial para guiar las organizaciones hacia modelos más sostenibles e innovadores. Los líderes deben tener una visión estratégica que integre tanto la sostenibilidad como la digitalización como componentes fundamentales del crecimiento empresarial. Este liderazgo implica adoptar tecnologías digitales para mejorar la eficiencia, reducir el impacto ambiental e impulsar la innovación, como parte de un posicionamiento estratégico de futuro. Además, los líderes tienen que fomentar una cultura organizacional que valore la colaboración, la transparencia y la formación constante, para garantizar que la transición sea inclusiva y colaborativa para todos los miembros de la organización. Así, los empresarios pueden contribuir a crear soluciones innovadoras y sostenibles, mientras aseguran la competitividad y la resiliencia de sus empresas en un entorno económico y ambiental en constante cambio.
La capacidad de adaptación y el pensamiento crítico son habilidades cada vez más valoradas. ¿Qué métodos formativos están demostrando más éxito para desarrollarlas?
Para incorporarlas a los currículos académicos, estos tienen que integrar actividades prácticas como trabajos en grupo, estudios de caso, simulaciones y proyectos interdisciplinarios que fomenten la reflexión crítica y la toma de decisiones. Los métodos formativos más efectivos para desarrollar estas competencias incluyen el aprendizaje basado en problemas, la gamificación o la creación de dinámicas de trabajo colaborativo. Estos enfoques permiten a los estudiantes poner en práctica sus habilidades en contextos reales, de modo que fomentan mayor implicación y una mejor comprensión de los contenidos a la vez que mejoran sus competencias.
Desde los Estudios de Economía y Empresa hemos apostado por una escuela de habilidades que capacite en competencias genéricas a lo largo de la vida, la UOC Skills Lab, un proyecto único e innovador que da la oportunidad de desarrollar las competencias más solicitadas del mercado, pero con una formación que empieza a partir del nivel que tiene el estudiante y donde estará acompañado por expertos en soft skills.
¿Cuáles son las principales líneas estratégicas de los Estudios de Economía y Empresa para los próximos años?
En los Estudios de Economía y Empresa, la gestión en sostenibilidad y transformación digital adquiere una gran importancia como paraguas conceptual y estratégico de nuestra actividad académica. Este concepto debe permitir incorporar la sostenibilidad y la digitalización como ejes centrales en nuestros programas académicos, formando a estudiantes con habilidades específicas para afrontar los retos globales y empresariales actuales.
En la docencia, los currículos tienen que considerar asignaturas y programas que aborden la gestión sostenible y la transformación digital. Esto no solo preparará a los estudiantes para afrontar los retos laborales del futuro, sino que debe darles herramientas para implementar soluciones innovadoras dentro de las organizaciones. Por eso, las metodologías de aprendizaje tienen que combinar teoría y práctica a través de proyectos reales, simulaciones o colaboraciones con empresas para fomentar la capacidad de adaptación a un entorno en continuo cambio a través del pensamiento crítico.
Los Estudios de Economía y Empresa han definido un nuevo programa de grado, Gestión de la Sostenibilidad, Transformación Digital y Medioambiente, que podrá cursarse a partir del próximo mes de septiembre. Se trata de un programa académico innovador que aborda los tres pilares básicos de un cambio de época: emergencia climática, cambio socioambiental acelerado y transformación digital, con la necesidad de hacer más sostenibles la gestión, la producción, el intercambio y el consumo.
¿Cuál es la línea estratégica para la investigación de los estudios?
En cuanto a la investigación, tenemos que contribuir a definir nuevos enfoques y soluciones para la sostenibilidad con el fin de diseñar modelos de negocio basados en la transformación digital que sean más responsables con el medio ambiente. Esto incluye desde la investigación en modelos más teóricos hasta el estudio de nuevas prácticas empresariales que integren la sostenibilidad y la digitalización. En este contexto, los estudios tienen la oportunidad de contribuir al desarrollo de conocimiento aplicado que no solo anticipe tendencias, sino que también ayude a las empresas e instituciones a adaptarse a los cambios del mercado, de la sociedad y de un marco legal con nuevos elementos ambientales que hay que considerar.
¿Qué importancia tiene la investigación dentro de los Estudios de Economía y Empresa?
Los Estudios de Economía y Empresa cuentan con un equipo interdisciplinario de profesorado que permite posicionar su actividad académica alrededor de la gestión en sostenibilidad y la transformación digital de una forma natural. Este marco define la estrategia de investigación de los estudios y los está situando como referentes en este ámbito de conocimiento. A través de la investigación, pueden identificarse tendencias emergentes, analizar el impacto de nuevas políticas, tecnologías y modelos de negocio, y diseñar soluciones innovadoras que aborden los desafíos globales actuales alrededor de la transformación digital y la sostenibilidad ambiental, económica y social.
¿Cómo contribuye la investigación a anticipar tendencias, diseñar soluciones innovadoras y formar a profesionales preparados para los desafíos actuales?
Con la investigación pueden identificarse tendencias emergentes, analizar el impacto de nuevas políticas, tecnologías y modelos de negocio, y proponer soluciones innovadoras que aborden los desafíos globales. Una investigación que no solo tiene que impactar en el desarrollo del conocimiento, sino que también debe tener una aplicación práctica para mejorar la eficiencia empresarial desde una mirada sostenible, digital y social.