Xavier Baraza es el director de los Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) y miembro del grupo de investigación DigiBiz, especializado en economía digital y modelos de negocio sostenibles. En esta entrevista, aborda los desafíos y oportunidades de las transiciones ecológica y digital, así como su incidencia en el mercado laboral y la estrategia empresarial.

¿Cómo valoras el impacto de la transición ecológica y digital en las empresas catalanas e internacionales?

La transición ecológica y digital está generando un impacto profundo y diverso en las empresas a escala global. En el ámbito ecológico, las empresas deben adaptarse a normativas cada día más estrictas sobre sostenibilidad, algo que inicialmente puede aumentar los costes, pero que ofrece oportunidades en un mercado con una demanda creciente de productos y servicios sostenibles. Esta adaptación no solo mejora la eficiencia en el uso de recursos y en la reducción de impactos, sino que también refuerza la reputación de marca.

En cuanto a la transición digital, las empresas están adaptándose, adoptando tecnologías como la automatización, la inteligencia artificial y las plataformas digitales para optimizar operaciones, reducir costes y transformar sus modelos de negocio. Este proceso facilita una mejor conectividad y colaboración con clientes y proveedores en un mundo globalizado, y abre nuevas oportunidades de negocio en áreas como el comercio, la logística o los servicios basados en datos.

¿Y en Cataluña, qué oportunidades y retos ves en este proceso?

En Cataluña, con un tejido de pequeña y mediana empresa, el impacto es especialmente notable, puesto que las empresas tienen que responder tanto a necesidades locales como a la competencia global. En este sentido, la cooperación local, el contacto internacional y el acceso a iniciativas nacionales y europeas son factores clave para potenciar la innovación y garantizar que estas transiciones se traduzcan en ventajas competitivas sostenibles.

La colaboración entre empresas, instituciones y administraciones es esencial para la transición ecológica. ¿Qué mecanismos pueden potenciar esta cooperación?

Para fomentar la colaboración en la transición ecológica, hacen falta mecanismos clave: foros de diálogo para intercambiar ideas y crear estrategias comunes, incentivos fiscales que motiven proyectos colaborativos, y acuerdos público-privados para impulsar infraestructuras verdes y de innovación. También es crucial la compartición de datos a través de redes digitales, regulaciones participativas que involucren empresas e instituciones, y la promoción de valores comunes que fomenten la concienciación y la responsabilidad ambiental. Estas acciones pueden crear sinergias y garantizar un progreso conjunto hacia la sostenibilidad.

Según datos recientes, la demanda de empleos relacionados con la sostenibilidad ha crecido un 17 % desde 2018 en Cataluña. Las llamadas profesiones verdes están en auge, pero todavía tienen una presencia moderada. ¿Cuáles son las más solicitadas actualmente y qué necesitamos para acelerar su expansión?

Las profesiones verdes están creciendo para impulsar una economía más sostenible, pero aún tienen una presencia limitada. Las más solicitadas incluyen especialistas en modelos de negocio sostenibles, economía circular, finanzas verdes, gestores en sostenibilidad o expertos en movilidad sostenible, entre otros. Estos profesionales son clave para avanzar hacia la sostenibilidad en sectores como la logística, el turismo o la agricultura.

¿Cómo puede reforzarse la presencia de estas profesiones en el mercado laboral? ¿Cuáles son los empleos verdes que más crecen?

Para acelerar la expansión de estas profesiones, hay que fomentar la formación especializada, ofrecer incentivos gubernamentales e impulsar la innovación tecnológica. También es esencial promover la conciencia pública y empresarial, crear políticas estrictas de sostenibilidad y apoyar el emprendimiento verde. Este enfoque integral no solo aumentará el empleo, sino que contribuirá a los objetivos globales de sostenibilidad.

La sostenibilidad y la digitalización a menudo se consideran incompatibles. ¿Qué ejemplos positivos destacarías para demostrar que pueden ser aliadas?



Pueden trabajar conjuntamente en varios sectores. Ejemplos como la agricultura inteligente, que utiliza sensores, drones e IA para optimizar recursos, muestran como la tecnología puede reducir el impacto ambiental. Otros casos incluyen las redes inteligentes para gestionar energía renovable, que mejoran la eficiencia, y la economía circular digitalizada, en la que las plataformas digitales facilitan la reutilización de materiales y el comercio de segunda mano. La movilidad sostenible, mediante aplicaciones de transporte compartido y vehículos eléctricos, también es un ejemplo claro de cómo la digitalización puede contribuir a la sostenibilidad.

¿Cómo pueden replicarse estos modelos en otros sectores?

Para replicar estos modelos es esencial promover la colaboración público-privada, la inversión en tecnología verde y la formación especializada. Las normativas que impulsan prácticas sostenibles también jugarán un papel clave en esta transición. Además, la sensibilización ciudadana será fundamental para consolidar la demanda de soluciones digitales que respeten el medio ambiente, con el fin de crear una balanza equilibrada entre tecnología y sostenibilidad.

Mirando al futuro, ¿qué sectores prevés que serán clave para los empleos verdes y la innovación?

Los sectores clave para los empleos verdes y la innovación incluyen la transición energética, la movilidad sostenible, la gestión de recursos naturales y la economía circular. En el marco del Pacto Verde Europeo, la creación de puestos de trabajo se concentrará en áreas como las energías renovables, con un aumento en la demanda de profesionales. También se prevé un crecimiento en la movilidad sostenible, así como en la economía circular, con la reutilización de materiales y la reducción de residuos. Además, la gestión de recursos naturales y la restauración ecológica, como la conservación de los ecosistemas y la protección del agua, será esencial para la sostenibilidad. Estas áreas, impulsadas por políticas verdes, crearán un mercado laboral con necesidad de nuevos perfiles profesionales más innovadores y verdes.