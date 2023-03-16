"La sostenibilitat i la digitalització poden ser aliades en tots els sectors d'activitat’"
Xavier Baraza, director dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC
Xavier Baraza és el director dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i membre del grup de recerca DigiBiz, especialitzat en economia digital i models de negoci sostenibles. En aquesta entrevista, aborda els desafiaments i oportunitats de les transicions ecològica i digital, així com la seva incidència en el mercat laboral i l’estratègia empresarial
Com valores l'impacte de la transició ecològica i digital en les empreses catalanes i internacionals?
La transició ecològica i digital està generant un impacte profund i divers en les empreses a escala global. En l'àmbit ecològic, les empreses s'han d'adaptar a normatives cada dia més estrictes sobre sostenibilitat, cosa que inicialment pot augmentar els costos, però que ofereix oportunitats en un mercat amb una demanda creixent de productes i serveis sostenibles. Aquesta adaptació no tan sols millora l'eficiència en l'ús de recursos i en la reducció d'impactes, sinó que també reforça la reputació de marca.
Pel que fa a la transició digital, les empreses s'estan adaptant, adoptant tecnologies com l'automatització, la intel·ligència artificial i les plataformes digitals per optimitzar operacions, reduir costos i transformar els seus models de negoci. Aquest procés facilita una millor connectivitat i col·laboració amb clients i proveïdors en un món globalitzat, i obre noves oportunitats de negoci en àrees com el comerç, la logística o els serveis basats en dades.
I a Catalunya, quines oportunitats i reptes veus en aquest procés?
A Catalunya, amb un teixit de petita i mitjana empresa, l'impacte és especialment notable, ja que les empreses han de respondre tant a necessitats locals com a la competència global. En aquest sentit, la cooperació local, el contacte internacional i l'accés a iniciatives nacionals i europees són factors clau per potenciar la innovació i garantir que aquestes transicions es tradueixin en avantatges competitius sostenibles.
La col·laboració entre empreses, institucions i administracions és essencial per a la transició ecològica. Quins mecanismes poden potenciar aquesta cooperació?
Per fomentar la col·laboració en la transició ecològica, calen mecanismes clau: fòrums de diàleg per intercanviar idees i crear estratègies comunes, incentius fiscals que motivin projectes col·laboratius, i acords publicoprivats per impulsar infraestructures verdes i d'innovació. També és crucial la compartició de dades a través de xarxes digitals, regulacions participatives que involucrin empreses i institucions, i la promoció de valors comuns que fomentin la conscienciació i la responsabilitat ambiental. Aquestes accions poden crear sinergies i garantir un progrés conjunt cap a la sostenibilitat.
D'acord amb dades recents, la demanda d'ocupacions relacionades amb la sostenibilitat ha crescut un 17 % des del 2018 a Catalunya. Les anomenades professions verdes estan en auge, però encara tenen una presència moderada. Quines són les més sol·licitades actualment i què necessitem per accelerar-ne l'expansió?
Les professions verdes estan creixent per impulsar una economia més sostenible, però encara tenen una presència limitada. Les més sol·licitades inclouen especialistes en models de negoci sostenibles, economia circular, finances verdes, gestors en sostenibilitat o experts en mobilitat sostenible, entre d'altres. Aquests professionals són clau per avançar cap a la sostenibilitat en sectors com la logística, el turisme o l'agricultura.
Com es pot reforçar la presència d'aquestes professions en el mercat laboral? Quines són les ocupacions verdes que creixen més?
Per accelerar l'expansió d'aquestes professions, cal fomentar la formació especialitzada, oferir incentius governamentals i impulsar la innovació tecnològica. També és essencial promoure la consciència pública i empresarial, crear polítiques estrictes de sostenibilitat i donar suport a l'emprenedoria verda. Aquest enfocament integral no solament augmentarà l'ocupació, sinó que contribuirà als objectius globals de sostenibilitat.
La sostenibilitat i la digitalització sovint es consideren incompatibles. Quins exemples positius destacaries per demostrar que poden ser aliades?
Poden treballar conjuntament en diversos sectors. Exemples com l'agricultura intel·ligent, que utilitza sensors, drons i IA per optimitzar recursos, mostren com la tecnologia pot reduir l'impacte ambiental. Altres casos inclouen les xarxes intel·ligents per gestionar energia renovable, que milloren l'eficiència, i l'economia circular digitalitzada, en què les plataformes digitals faciliten la reutilització de materials i el comerç de segona mà. La mobilitat sostenible, mitjançant aplicacions de transport compartit i vehicles elèctrics, també és un exemple clar de com la digitalització pot contribuir a la sostenibilitat.
Com es poden replicar aquests models en altres sectors?
Per replicar aquests models és essencial promoure la col·laboració publicoprivada, la inversió en tecnologia verda i la formació especialitzada. Les normatives que impulsen pràctiques sostenibles també jugaran un paper clau en aquesta transició. A més, la sensibilització ciutadana serà fonamental per consolidar la demanda de solucions digitals que respectin el medi ambient, a fi de crear una balança equilibrada entre la tecnologia i la sostenibilitat.
Mirant al futur, quins sectors preveus que seran clau per a l'ocupació verda i la innovació?
Els sectors clau per a l'ocupació verda i la innovació inclouen la transició energètica, la mobilitat sostenible, la gestió de recursos naturals i l'economia circular. En el marc del Pacte Verd Europeu, la creació de llocs de treball es concentrarà en àrees com les energies renovables, amb un augment en la demanda de professionals. També es preveu un creixement en la mobilitat sostenible, així com en l'economia circular, amb la reutilització de materials i la reducció de residus. A més, la gestió de recursos naturals i la restauració ecològica, com la conservació dels ecosistemes i la protecció de l'aigua, serà essencial per a la sostenibilitat. Aquestes àrees, impulsades per polítiques verdes, crearan un mercat laboral amb necessitat de nous perfils professionals més innovadors i verds.
“El nou mercat laboral exigeix soft skills com el pensament crític per liderar la transformació”
En un món canviant, quines són les competències genèriques més sol·licitades, i com es poden incorporar als currículums acadèmics?
En l'entorn professional actual, però també en el personal, les soft skills són cada dia més necessàries. Entre les més demanades trobem la capacitat d'adaptació, el pensament crític, la comunicació efectiva, la resolució de problemes i la intel·ligència emocional, entre d'altres. Aquestes habilitats són essencials per fer front a uns entorns laborals cada cop més canviants i desafiadors.
Per què el desenvolupament de soft skills, com la capacitat d'adaptació i el pensament crític, són clau en un món en transformació?
Les soft skills (competències genèriques) com la capacitat d'adaptació i el pensament crític són essencials en un món en constant transformació. Han de permetre als professionals afrontar entorns laborals dinàmics, resoldre problemes complexos i complementar habilitats tècniques i de gestió en un mercat canviant. Aquestes competències són clau per treballar en equips diversos i globals, en què habilitats com l'empatia, la comunicació i la resolució de conflictes impulsen la col·laboració i la innovació.
Enfront de l'automatització i la intel·ligència artificial, habilitats humanes com la creativitat i l'ètica en la presa de decisions són factors diferencials. També són fonamentals per mantenir la resiliència davant de l'estrès i la incertesa, assegurant la productivitat i la motivació.
Com es poden preparar millor els professionals per liderar aquests processos?
Per potenciar aquestes habilitats, cal fomentar la formació continuada, treballar en entorns diversos i reflexionar sobre experiències per extreure'n aprenentatges. Les soft skills són determinants per prosperar i liderar en un futur ple de reptes i oportunitats.
Com és d'important el rol del lideratge empresarial en aquest context de transició ecològica i digital?
És essencial per guiar les organitzacions cap a models més sostenibles i innovadors. Els líders han de tenir una visió estratègica que integri tant la sostenibilitat com la digitalització com a components fonamentals del creixement empresarial. Aquest lideratge implica adoptar tecnologies digitals per millorar l'eficiència, reduir l'impacte ambiental i impulsar la innovació, com a part d'un posicionament estratègic de futur. A més, els líders han de fomentar una cultura organitzacional que valori la col·laboració, la transparència i la formació constant, per garantir que la transició sigui inclusiva i col·laborativa per a tots els membres de l'organització. Així, els empresaris poden contribuir a crear solucions innovadores i sostenibles, mentre asseguren la competitivitat i la resiliència de les seves empreses en un entorn econòmic i ambiental en constant canvi.
La capacitat d'adaptació i el pensament crític són habilitats cada cop més valorades. Quins mètodes formatius estan demostrant més èxit per desenvolupar-les?
Per incorporar-les als currículums acadèmics, aquests han d'integrar activitats pràctiques com treballs en grup, estudis de cas, simulacions i projectes interdisciplinaris que fomentin la reflexió crítica i la presa de decisions. Els mètodes formatius més efectius per desenvolupar aquestes competències inclouen l'aprenentatge basat en problemes, la gamificació o la creació de dinàmiques de treball col·laboratiu. Aquests enfocaments permeten als estudiants posar en pràctica les seves habilitats en contextos reals, de manera que fomenten que tinguin més implicació i una millor comprensió dels continguts alhora que milloren les seves competències.
Des dels Estudis d'Economia i Empresa hem apostat per una escola d'habilitats que capaciti en competències genèriques al llarg de la vida, la UOC Skills Lab, un projecte únic i innovador que dona l'oportunitat de desenvolupar les competències més sol·licitades del mercat, però amb una formació que comença a partir del nivell que té l'estudiant i on estarà acompanyat per experts en soft skills.
Quines són les línies estratègiques principals dels Estudis d'Economia i Empresa per als pròxims anys?
Als Estudis d'Economia i Empresa, la gestió en sostenibilitat i transformació digital adquireix una gran importància com a paraigua conceptual i estratègic de la nostra activitat acadèmica. Aquest concepte ha de permetre incorporar la sostenibilitat i la digitalització com a eixos centrals en els nostres programes acadèmics, formant estudiants amb habilitats específiques per afrontar els reptes globals i empresarials actuals.
A la docència, els currículums han de considerar assignatures i programes que abordin la gestió sostenible i la transformació digital. Això no tan sols prepararà els estudiants per afrontar els reptes laborals del futur, sinó que els ha de donar eines per implementar solucions innovadores dins de les organitzacions. Per això, les metodologies d'aprenentatge han de combinar teoria i pràctica a través de projectes reals, simulacions o col·laboracions amb empreses per fomentar la capacitat d'adaptació a un entorn en continu canvi a través del pensament crític.
Els Estudis d'Economia i Empresa han definit un nou programa de grau, Gestió de la Sostenibilitat, Transformació Digital i Medi Ambient, que es podrà cursar a partir del pròxim mes de setembre. Es tracta d'un programa acadèmic innovador que aborda els tres pilars bàsics d'un canvi d'època: emergència climàtica, canvi socioambiental accelerat i transformació digital, amb la necessitat de fer més sostenibles la gestió, la producció, l'intercanvi i el consum.
Quina és la línia estratègica per a la recerca dels estudis?
Pel que fa a la recerca, hem de contribuir a definir nous enfocaments i solucions per a la sostenibilitat per tal de dissenyar models de negoci basats en la transformació digital que siguin més responsables amb el medi ambient. Això inclou des de la recerca en models més teòrics fins a l'estudi de noves pràctiques empresarials que integrin la sostenibilitat i la digitalització. En aquest context, els estudis tenen l'oportunitat de contribuir en el desenvolupament de coneixement aplicat que no solament anticipi tendències, sinó que també ajudi les empreses i institucions a adaptar-se als canvis del mercat, de la societat i d'un marc legal amb nous elements ambientals que cal considerar.
Quina importància té la recerca dins dels Estudis d'Economia i Empresa?
Els Estudis d'Economia i Empresa disposen d'un equip interdisciplinari de professorat que permet posicionar la seva activitat acadèmica al voltant de la gestió en sostenibilitat i la transformació digital d'una manera natural. Aquest marc defineix l'estratègia de recerca dels estudis i els està situant com a referents en aquest àmbit de coneixement. A través de la recerca, es poden identificar tendències emergents, analitzar l'impacte de noves polítiques, tecnologies i models de negoci, i dissenyar solucions innovadores que abordin els desafiaments globals actuals al voltant de la transformació digital i la sostenibilitat ambiental, econòmica i social.
Com contribueix la investigació a anticipar tendències, dissenyar solucions innovadores i formar professionals preparats per als desafiaments actuals?
Amb la recerca es poden identificar tendències emergents, analitzar l'impacte de noves polítiques, tecnologies i models de negoci, i proposar solucions innovadores que abordin els desafiaments globals. Una recerca que no solament ha d'impactar en el desenvolupament del coneixement, sinó que també ha de tenir una aplicació pràctica per millorar l'eficiència empresarial des d'una mirada sostenible, digital i social.