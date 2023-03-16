Financiado por la Comisión Europea, YOU-DARE —siglas de YOUth Debunking the gendered Arguments of Far-Right Extremism, es decir, "Juventud que desmonta los argumentos de género del extremismo de derecha"— quiere analizar la realidad discursiva de los grupos juveniles de extrema derecha mediante un enfoque interseccional para revelar las complejidades y contradicciones de las construcciones de género dentro de estos movimientos.





Estudiar ocho países europeos

El proyecto hará un análisis detallado para cuestionar las visiones simplistas del género en la extrema derecha, explorando la coexistencia de los estereotipos tradicionales sobre la masculinidad y la feminidad con una retórica de igualdad de género que se utiliza, por ejemplo, en las campañas antiinmigración. Así, la investigación quiere exponer cómo los líderes juveniles, incluidos los influenciadores digitales, configuran de manera compleja los discursos de género de la extrema derecha, y quiere hacer una comparativa en ocho países europeos —además de España, participan Dinamarca, Francia, Hungría, Italia, Reino Unido, Rumanía y Suecia— para comprender cómo se conectan las dinámicas locales con las tendencias globales.

YOU-DARE no solo aspira a analizar y conocer, sino también a formar y prevenir mediante la creación de la Open Policy Lab, donde se diseñarán y testarán soluciones para reducir el atractivo de la extrema derecha entre la juventud, con el impulso de talleres de capacitación y una plataforma de intercambio de conocimientos.

Cuatro procesos claves

A pesar de que el proyecto todavía está en una fase inicial, Enguix apunta a cuatro procesos clave y relacionados para entender el papel del género en los movimientos juveniles de extrema derecha. En primer lugar, la investigadora apunta a la relevancia del "sentimiento de existencia de una crisis de la masculinidad entendida en términos tradicionales, impulsada por las crisis mundiales, la pérdida del papel de 'proveedor' de los hombres, el paro juvenil, los cambios políticos o el fracaso en las expectativas de futuro, entre otros factores". La coordinadora del grupo de investigación Géneros en Transición: Masculinidades, Afectos y Cuerpos (MEDUSA), de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC, también señala la relación de esta crisis con una sensación "de amenaza y de pérdida del mundo tal como lo entendíamos, del estatus de que se disfrutaba, de los privilegios que se tenían, de un lugar reservado en la sociedad", por parte de determinados hombres. Para la experta, "el feminismo y las relaciones de género igualitarias se pueden percibir como una amenaza y como responsables de la supuesta crisis de la masculinidad". El resultado, apunta la profesora, es "victimismo masculino que ahora se convierte en una posición política que polariza la sociedad entre élites y pueblo, entre victimarios y víctimas, entre feminismo y antifeminismo o entre culpables e inocentes".

Además, Enguix destaca que "en el proyecto trabajamos con la idea de que la extensión de las redes sociales ha hecho que los discursos predominantes circulen,pero con especificidades locales. En el caso español, la hipótesis es —dado que el proyecto acaba de empezar— que las cuestiones relacionadas con el género y la implicación masculina en el logro de igualdad parecen estar muy asentadas socialmente. Según muestran estudios como el de los estereotipos de género del CIS del 2024, entre otras cuestiones, los hombres consideran que tanto ellos como las mujeres tienen que luchar por la igualdad de género como valor democrático".

La catedrática de la UOC añade que el proyecto también tiene intención "de identificar acciones, actores y políticas efectivas para hacer frente a los discursos de extrema derecha y proveer de herramientas críticas a la juventud para resistir lo que ya se considera como el impulso del neoconservadurismo". De este modo, YOU-DARE quiere consolidar un análisis profundo de la extrema derecha juvenil en Europa y desarrollar herramientas para contrarrestar sus efectos.

Unidos por la experiencia

El consorcio YOU-DARE reúne a organizaciones de toda Europa especializadas en ciencias sociales, estudios de género, extrema derecha e investigación participativa. Entre los socios, se encuentran, además de la UOC, la Fundación Europea para la Ciencia —coordinadora del proyecto—, la Asociación Europea para la Democracia Local (ALDA), la Goldsmiths University en Londres, NetHood en Suiza, Political Capital en Hungría, Smart Venice en Italia, la Universidad de Aalborg en Dinamarca, la Universidad de Bucarest, la Universidad de Estocolmo y la Universidad de Glasgow. El consorcio acumula una vasta experiencia en investigación, diseño de políticas y compromiso comunitario para abordar de manera colectiva los desafíos planteados por los movimientos juveniles de extrema derecha.

"Nuestro objetivo es investigar y evidenciar la importancia del género en la ideología de la extrema derecha y su atractivo para la juventud, a la vez que proporcionamos estrategias basadas en la evidencia para proteger la democracia y la igualdad. YOU-DARE supone una colaboración única de investigación que atraviesa disciplinas y fronteras para generar conocimientos sólidos y orientados al cambio", apuntan desde el consorcio de este proyecto de investigación europeo.

YOU-DARE está financiado por el programa Horizon Europe de la Unión Europea, en el marco de la convocatoria HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01, con el número de acuerdo de subvención 101178147.

YOU-DARE está financiado por la Unión Europea y favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU 5: igualdad de género.