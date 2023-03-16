Com aprofiten els discursos de gènere els moviments juvenils d'extrema dreta?Un projecte de recerca europeu vol entendre i combatre l'atractiu de l'extrema dreta entre el jovent
La crisi de la masculinitat i la pèrdua de privilegis, el feminisme com a amenaça, o el victimisme com a posició política, són alguns dels factors de creixement de la ultradreta
En els darrers anys, els moviments d'extrema dreta han utilitzat cada vegada més les identitats de gènere per promoure ideologies excloents i posar en risc els valors democràtics, apunten des del projecte de recerca europeu YOU-DARE. Aquesta nova iniciativa investigadora, amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), examinarà de quina manera els grups juvenils d'extrema dreta construeixen i mobilitzen identitats de gènere i els seus significats associats, així com els seus discursos d'erosió dels valors i comportaments democràtics.
"Les darreres eleccions i els sondejos per a les properes eleccions per tot Europa mostren que hi ha molt suport a les posicions d'ultradreta entre els joves i, particularment, entre els homes joves. Analitzar aquest fet en l'aspecte qualitatiu, veient quins discursos de gènere es transmeten i com s'enganxen amb altres discursos, pot ajudar a entendre l'extensió i el blanquejament de postures d'ultradreta antidemocràtiques que amenacen drets adquirits", assenyala la catedràtica Begonya Enguix, qui coordina la participació de la UOC en aquest consorci de recerca europeu.
“El projecte vol identificar accions, actors i polítiques efectives per fer front als discursos d'extrema dreta i proveir d'eines crítiques la joventut ”
Finançat per la Comissió Europea, YOU-DARE —sigles de YOUth Debunking the gendered Arguments of far-Right Extremism, és a dir, "Joventut que desmunta els arguments de gènere de l'extremisme de dreta"— vol analitzar la realitat discursiva dels grups juvenils d'extrema dreta mitjançant un enfocament interseccional per revelar les complexitats i contradiccions de les construccions de gènere dins d'aquests moviments.
Estudiar vuit països europeus
El projecte farà una anàlisi detallada per qüestionar les visions simplistes del gènere a l'extrema dreta, tot explorant la coexistència dels estereotips tradicionals sobre la masculinitat i la feminitat amb una retòrica d'igualtat de gènere que s'utilitza, per exemple, en les campanyes antiimmigració. Així, la recerca vol exposar de quina manera els líders juvenils, inclosos els influenciadors digitals, configuren de forma complexa els discursos de gènere de l'extrema dreta, i vol fer-ne una comparativa a vuit països europeus —a més d'Espanya, hi participen Dinamarca, França, Hongria, Itàlia, Regne Unit, Romania i Suècia— per comprendre de quina manera les dinàmiques locals es connecten amb les tendències globals.
YOU-DARE no solament aspira a analitzar i conèixer, sinó també a formar i prevenir mitjançant la creació de l'Open Policy Lab, on es dissenyaran i testaran solucions per reduir l'atractiu de l'extrema dreta entre la joventut, amb l'impuls de tallers de capacitació i una plataforma d'intercanvi de coneixements.
Quatre processos claus
Tot i que el projecte encara és en una fase inicial, Enguix apunta a quatre processos clau i relacionats per entendre el paper del gènere en els moviments juvenils d'extrema dreta. En primer lloc, la investigadora apunta a la rellevància del "sentiment d'existència d'una crisi de la masculinitat entesa en termes tradicionals, impulsada per les crisis mundials, la pèrdua del paper de 'proveïdor' pels homes, l'atur juvenil, els canvis polítics o la fallida en les expectatives de futur, entre d'altres factors". La coordinadora del grup de recerca Gèneres en Transició: Masculinitats, Afectes i Cossos (MEDUSA), dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, també assenyala la relació d'aquesta crisi amb una sensació "d'amenaça i de pèrdua del món tal com l'enteníem, de l'estatus de què es gaudia, dels privilegis que es tenien, d'un lloc reservat en la societat", per part de determinats homes. Per a l'experta, "el feminisme i les relacions de gènere igualitàries es poden percebre com una amenaça i com responsables de la suposada crisi de la masculinitat". El resultat, apunta la professora, és "victimisme masculí que ara esdevé una posició política que polaritza la societat entre elits i poble, entre victimaris i víctimes, entre feminisme i antifeminisme o entre culpables i innocents".
A més, Enguix destaca que "al projecte treballem amb la idea que l'extensió de les xarxes socials ha fet que els discursos predominants circulin,però amb especificitats locals. En el cas espanyol, la hipòtesi és —donat que el projecte acaba de començar— que les qüestions relacionades amb el gènere i la implicació masculina en l'assoliment d'igualtat semblen estar molt assentades socialment. Segons mostren estudis com el dels estereotips de gènere del CIS del 2024, entre altres qüestions, els homes consideren que tant ells com les dones han de lluitar per la igualtat de gènere com a valor democràtic".
La catedràtica de la UOC afegeix que el projecte també té intenció "d'identificar accions, actors i polítiques efectives per fer front als discursos d'extrema dreta i proveir d'eines crítiques la joventut per resistir el que ja es considera com l'embranzida del neoconservadurisme". D'aquesta manera, YOU-DARE vol consolidar una anàlisi profunda de l'extrema dreta juvenil a Europa i desenvolupar eines per contrarestar-ne els efectes.
Units per l'experiència
El consorci YOU-DARE reuneix organitzacions de tot Europa especialitzades en ciències socials, estudis de gènere, extrema dreta i recerca participativa. Entre els socis, s'hi troben, a més de la UOC, la Fundació Europea per a la Ciència —coordinadora del projecte—, l'Associació Europea per a la Democràcia Local (ALDA), la Goldsmiths University a Londres, NetHood a Suïssa, Political Capital a Hongria, Smart Venice a Itàlia, la Universitat d'Aalborg a Dinamarca, la Universitat de Bucarest, la Universitat d'Estocolm i la Universitat de Glasgow. El consorci acumula una vasta experiència en recerca, disseny de polítiques i compromís comunitari per abordar de manera col·lectiva els desafiaments plantejats pels moviments juvenils d'extrema dreta.
"El nostre objectiu és investigar i evidenciar la importància del gènere en la ideologia de l'extrema dreta i el seu atractiu per a la joventut, alhora que proporcionem estratègies basades en l'evidència per protegir la democràcia i la igualtat. YOU-DARE suposa una col·laboració única de recerca que travessa disciplines i fronteres per generar coneixements sòlids i orientats al canvi", apunten des del consorci d'aquest projecte de recerca europeu.
YOU-DARE està finançat pel programa Horizon Europe de la Unió Europea, en el marc de la convocatòria HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01, amb el número d'acord de subvenció 101178147.
YOU-DARE està finançat per la Unió Europea i afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU 5: igualtat de gènere.
UOC R&I
La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.
Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).
A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
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