El grado de Gestión de la Sostenibilidad, Transformación Digital y Medioambiente , ofrecido por los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, empezará a ofrecerse durante el próximo curso. Es una de las novedades oficiales de la universidad, junto con el Joint Bachelor's Degree in Software Development and Testing, que la UOC ofrecerá íntegramente en inglés, junto con la Universidad Abierta de los Países Bajos (OUNL) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), a partir de febrero de 2026 y en el marco de la alianza europea OpenEU . Estas y otras novedades se presentarán en el estand de la UOC del Saló de l'Ensenyament, que podrá visitarse del 26 al 30 de marzo en Fira de Barcelona.

Grado de Gestión de la Sostenibilidad, Transformación Digital y Medioambiente en la UOC

Este nuevo programa, que empezará a impartirse en septiembre de 2025, está diseñado para responder a las necesidades de una sociedad en plena transición ecológica y digital, y se fundamenta en tres pilares esenciales:

- En el ámbito institucional y político, refleja el compromiso de la UOC con los retos globales impulsados por iniciativas como el Pacto Verde Europeo.

- En el terreno laboral y profesional, prepara a los estudiantes para asumir nuevos roles vinculados a los retos de la emergencia climática y los cambios socioeconómicos.

- Desde una perspectiva transversal, está pensado para ser aplicable a todas las áreas funcionales de las organizaciones y garantizar una formación práctica y global.

El grado también se caracteriza por una triple orientación: es social, porque las ciencias sociales —especialmente la economía y la gestión— se ponen al servicio de los desafíos ambientales globales; interdisciplinario, porque integra varias disciplinas con los estudios ambientales, y plural, porque incorpora aportaciones de distintas escuelas de pensamiento, como la economía evolucionista, ambiental y ecológica.

El director académico de la titulación es Hug March , catedrático de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC . Este nuevo grado "capacita a los estudiantes para incorporar los principios, los valores y la cultura de la sostenibilidad en la toma de decisiones, en un contexto de transición verde y digital", explica.

El programa ha contado con el asesoramiento de Joan Torrent , catedrático de Economía del Conocimiento. "Este programa conecta la transformación digital con las oportunidades socioeconómicas de un futuro sostenible, y aporta una visión plural que integra las mejores aportaciones académicas para hacer frente a los retos socioambientales globales, como el cambio climático", señala Torrent.

Joint Bachelor's Degree in Software Development and Testing

Se trata de la primera titulación oficial internacional de la UOC, ofrecida en colaboración con la Universidad Abierta de los Países Bajos (OUNL) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en el marco de la alianza OpenEU , que está conformada por catorce universidades y trece asociaciones académicas, empresariales, rurales, municipales y civiles de toda Europa, y tiene el objetivo de crear una universidad abierta paneuropea y transformar la educación digital en el continente. Este grado se ofrecerá solo en inglés y tendrá una duración de tres años y 180 créditos.

Con esta formación, el estudiantado dominará el desarrollo de software, desde la conceptualización hasta la implementación, el testeo y el mantenimiento. La titulación da respuesta a la demanda de expertos en desarrollo y testeo de software, que sigue creciendo, y abre la puerta a una profesión con una proyección excelente y unos salarios competitivos.

El director académico de este nuevo grado es Javier Cánovas, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. Según él, "el despliegue de este nuevo programa dentro de la alianza OpenEU ofrece una oportunidad única para aprender, en un entorno internacional e innovador, una profesión clave en nuestra sociedad del conocimiento, en la que las competencias de desarrollo y testeo del software sostienen su base tecnológica".

Dos nuevos másteres oficiales y dos másteres con mención dual

Estos dos grados no son las únicas novedades formativas oficiales que la UOC ofrecerá durante el próximo curso: hay que añadir, además, el máster universitario de Análisis Político y Gobernanza y el máster universitario de Relaciones Internacionales. Asimismo, los actuales másteres universitarios de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web y de Prevención de Riesgos Laborales se ofrecerán con mención dual; es decir, el aprendizaje de algunas asignaturas de estas titulaciones se adquirirá en una empresa del sector. La formación dual se desarrolla con un proyecto formativo común entre la empresa y la universidad, y ofrece un número de plazas con esta mención para algunos estudiantes del programa.

La nueva oferta se complementará con la renovación y una nueva especialidad de inteligencia artificial (IA) del máster universitario de Salud Digital (E-health).

Oferta propia

La UOC también rediseñará el máster de Cooperación Internacional al Desarrollo y Acción Humanitaria (UOC, Cruz Roja), el diploma de especialización de Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo y Acción Humanitaria (UOC, Cruz Roja), y el diploma de experto de Gestión Estratégica y Logística en Cooperación Internacional al Desarrollo y Acción Humanitaria (UOC, Cruz Roja).

También, en el marco del máster de formación permanente de Comunicación y Periodismo Deportivo (UOC, Mundo Deportivo), se pondrá en marcha el diploma de experto de Periodismo Deportivo: Prensa, Radio y TV.

Siete nuevas microcredenciales

Las microcredenciales son la gran apuesta formativa de la UOC para promover la empleabilidad. Han sido una novedad de este curso, y ofrecen a la ciudadanía una vía para acreditar competencias profesionales con cursos de corta duración. Este año, unas mil personas se han matriculado de las microcredenciales de la UOC. Durante el próximo curso, el catálogo se ampliará con siete novedades:

● Introducción al diseño del comportamiento.

● Educación climática transformadora.

● Dirección pública de la transformación digital y la IA.

● Fundamentos de la transformación digital y la IA en la Administración pública.

● Ciberdelincuencia económica.

● Ciberdelincuencia sexual.

● Inteligencia artificial en comunicación.

Nuevo curso en lenguaje R de la Escuela de Programación

La otra gran novedad de este curso ha sido la Escuela de Programación , que actualmente ofrece formación en tres lenguajes de programación (Python, JavaScript y Java). Durante el próximo curso pondrá en marcha un nuevo curso de formación en lenguaje R, que se impartirá a partir de febrero de 2026.

R es un lenguaje de programación ampliamente utilizado para desarrollar programas estadísticos y para análisis de datos, y se ha convertido en el estándar usado por los estadísticos para desarrollar nuevo software. Además, es un lenguaje de programación de código abierto, lo que significa que es gratuito y puede ser modificado por cualquier persona que tenga los conocimientos adecuados para hacerlo. Fue creado originalmente por Ross Ihaka y Robert Gentleman en la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda). El nombre "R" proviene parcialmente del nombre de los dos autores originales.