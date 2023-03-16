Un grau de sostenibilitat i un grau internacional de programari són les novetats de la UOC per al curs que ve
El grau de Gestió de la Sostenibilitat, Transformació Digital i Medi Ambient, ofert pels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, es començarà a oferir el curs que ve. És una de les novetats oficials de la Universitat, juntament amb el Joint Bachelor's Degree in Software Development and Testing, que la UOC oferirà íntegrament en anglès, juntament amb la Universitat Oberta dels Països Baixos (OUNL) i la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), a partir del febrer del 2026 i en el marc de l'aliança europea OpenEU. Aquestes i altres novetats es presentaran a l'estand de la UOC del Saló de l'Ensenyament, que es podrà visitar del 26 al 30 de març a Fira de Barcelona.
Grau de Gestió de la Sostenibilitat, Transformació Digital i Medi Ambient
Aquest nou programa, que es començarà a impartir el setembre del 2025, està dissenyat per respondre a les necessitats d'una societat en plena transició ecològica i digital, i es fonamenta en tres pilars essencials:
- En l'àmbit institucional i polític, reflecteix el compromís de la UOC amb els reptes globals impulsats per iniciatives com el Pacte Verd Europeu.
- En el terreny laboral i professional, prepara els estudiants per assumir nous rols vinculats als reptes de l'emergència climàtica i els canvis socioeconòmics.
- Des d'una perspectiva transversal, està pensat per ser aplicable a totes les àrees funcionals de les organitzacions i garantir una formació pràctica i global.
El grau també es caracteritza per una triple orientació: és social, perquè les ciències socials —especialment l'economia i la gestió— es posen al servei dels desafiaments ambientals globals; interdisciplinari, perquè integra diverses disciplines amb els estudis ambientals, i plural, perquè incorpora aportacions de diferents escoles de pensament, com ara l'economia evolucionista, ambiental i ecològica.
El director acadèmic de la titulació és Hug March, catedràtic dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Aquest nou grau "capacita els estudiants per incorporar els principis, els valors i la cultura de la sostenibilitat en la presa de decisions, en un context de transició verda i digital", explica.
El programa ha disposat de l'assessorament de Joan Torrent, catedràtic d'Economia del Coneixement. "Aquest programa connecta la transformació digital amb les oportunitats socioeconòmiques d'un futur sostenible, i aporta una visió plural que integra les millors aportacions acadèmiques per afrontar els reptes socioambientals globals, com el canvi climàtic", assenyala Torrent.
Joint Bachelor's Degree in Software Development and Testing
Es tracta de la primera titulació oficial internacional de la UOC, oferta en col·laboració amb la Universitat Oberta dels Països Baixos (OUNL) i la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) en el marc de l'aliança OpenEU, que agrupa catorze universitats i tretze associacions acadèmiques, empresarials, rurals, municipals i civils de tot Europa per crear una universitat oberta paneuropea i transformar l'educació digital al continent. Aquest grau s'oferirà només en anglès i tindrà una durada de tres anys i 180 crèdits.
Amb aquesta formació, l'estudiantat dominarà el desenvolupament de programari, des de la conceptualització fins a la implementació, el testatge i el manteniment. La titulació dona resposta a la demanda d'experts en desenvolupament i testatge de programari, que continua creixent, i obre la porta a una professió amb una projecció excel·lent i uns salaris competitius.
El director acadèmic d'aquest nou grau és Javier Cánovas, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Per a ell, "el desplegament d'aquest nou programa dins de l'aliança OpenEU ofereix una oportunitat única per aprendre, en un entorn internacional i innovador, una professió clau en la nostra societat del coneixement, en què les competències de desenvolupament i testatge del programari sostenen la seva base tecnològica".
Dos nous màsters oficials i dos màsters amb menció dual
Aquests dos graus no són les úniques novetats formatives oficials que la UOC oferirà el curs que ve: cal sumar-hi, a més, el màster universitari d'Anàlisi Política i Governança i el màster universitari de Relacions Internacionals. Així mateix, els actuals màsters universitaris de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web i de Prevenció de Riscos Laborals s'oferiran amb menció dual; és a dir, l'aprenentatge d'algunes assignatures d'aquestes titulacions s'adquirirà en una empresa del sector. La formació dual es desenvolupa amb un projecte formatiu comú entre l'empresa i la universitat, i ofereix un nombre de places amb aquesta menció per a alguns estudiants del programa.
La nova oferta es complementarà amb la renovació i una nova especialitat d'intel·ligència artificial (IA) del màster universitari de Salut Digital (E-health).
Oferta pròpia
La Universitat també redissenyarà el màster de Cooperació Internacional al Desenvolupament i Acció Humanitària (UOC, Creu Roja), el diploma d'especialització de Gestió de Projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament i Acció Humanitària (UOC, Creu Roja), i el diploma d'expert de Gestió Estratègica i Logística en Cooperació Internacional al Desenvolupament i Acció Humanitària (UOC, Creu Roja).
També, en el marc del màster de formació permanent de Comunicació i Periodisme Esportiu (UOC, Mundo Deportivo), es posarà en marxa el diploma d'expert de Periodisme Esportiu: Premsa, Ràdio i TV.
Set noves microcredencials
Les microcredencials són la gran aposta formativa de la UOC per promoure l'ocupabilitat. Han estat una novetat d'aquest curs, i ofereixen a la ciutadania una via per acreditar competències professionals amb cursos de curta durada. Enguany un miler de persones s'han matriculat de les microcredencials de la UOC. El curs que ve, el catàleg s'ampliarà amb set novetats:
● Introducció al disseny del comportament.
● Educació climàtica transformadora.
● Direcció pública de la transformació digital i la IA.
● Fonaments de la transformació digital i la IA en l'Administració pública.
● Ciberdelinqüència econòmica.
● Ciberdelinqüència sexual.
● Intel·ligència artificial en comunicació.
Nou curs en llenguatge R de l'Escola de Programació
L'altra gran novetat d'aquest curs ha estat l'Escola de Programació, que actualment ofereix formació en tres llenguatges de programació (Python, JavaScript i Java). El curs que ve posarà en marxa un nou curs de formació en llenguatge R, que s'impartirà a partir del febrer del 2026.
R és un llenguatge de programació àmpliament emprat per desenvolupar programes estadístics i per a anàlisi de dades, i ha esdevingut l'estàndard mitjançant el qual els estadístics desenvolupen nou programari. A més, és un llenguatge de programació de codi obert, fet que significa que és gratuït i pot ser modificat per qualsevol persona que tingui els coneixements adequats per fer-ho. Fou creat originalment per Ross Ihaka i Robert Gentleman a la Universitat d'Auckland (Nova Zelanda). El nom "R" prové parcialment del nom dels dos autors originals.